Михаела Доцова беше избрана за председател на 52-рото Народно събрание. От общо 237 регистрирали се депутати, за кандидатурата ѝ гласуваха 188 народни представители, нямаше против, а 49 депутати се въздържаха.

Кандидатът на "Възраждане" Петър Петров беше подкрепен за председателското място на парламента от едва 12 депутати от общо гласували 236 народни представители. Против номинацията му бяха 174 депутати, а 50 се въздържаха.

"През април 1879 година във Велико Търново се приема Конституция, която предопределя развитието на следосвобожденска България. Тя определя страната като правова и независима държава. 147 години по-късно през април отново сме поставени пред изпитанието да възстановим и укрепим правовата независима държава", заяви новият председател на Народното събрание в първото си обръщение към депутатите.

„Предизвикателството пред нас е да върнем добрите практики на българското законотворчество. Да направим процеса предвидим вместо прибързан. Да направим процеса основан на дебати, вместо на процедурен формализъм. Да създаваме законодателство на база на оценка на въздействието, вместо на парче. Да се водим от устойчивост на решенията, вместо конюктурата”, призова тя.

Доцова беше категорична, че България има нужда от устойчиво управление, но и от оздравяване на държавността, „а тя започва с уважение към институциите”. „Народните представители не сме тук, за да служим на краткия хоризонт на деня, а на дългия хоризонт на републиката”, каза новият председател.

Тя призова депутатите да се върнат към правовата държава и да защитават изконните интереси на държавността. „Като председател ще отстоявам върховенството на Конституцията и стриктно спазване на правилата на парламентарната република. Ще отстоявам достойнството на Народното събрание като водеща институция на представителната демокрация. Ще отстоявам качество и устойчивост на законодателния процес”, беше категорична Доцова.

