Поредна ескалация на кризата в Близкия изток с реална опасност от разпадане на временното примирие между Съединените щати и Иран. Два американски разрушителя и два търговски кораба са били атакувани от иранските сили по време на транзит през протока. Съединените щати са отвърнали на огъня и са унищожили шест ирански бързоходни лодки, обяви президентът Доналд Тръмп.

Близкият изток - нови въздушни удари, отменени полети и скок на цените на горивата



Междувременно в нефтеното пристанище Фуджейра в Обединените арабски емирства е избухнал пожар след иранска атака. Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че събитията в Ормузкия проток показват, че няма военно решение на кризата. Той добави още, че преговорите с посредничеството на Пакистан, бележат напредък. А от Вашингтон Тръмп прогнозира, че цените на горивата ще спаднат бързо, когато конфликтът с Иран приключи.

"Всички се заблуждаваха. Мислеха, че цената на петрола ще бъде 300 долара, нали? 300 долара за барел. А тя е около 100долара. И мисля, че ще падне. Виждам, че ще падне много значително, когато това приключи. До нива, които никога не сте виждали, защото има много енергия навън, кораби по целия свят, натоварени с нея", заяви американският президент Доналд Тръмп.

