Близкият изток навлиза в още по-опасна фаза от военния конфликт между САЩ и Израел от една страна и Иран от друга. През последните часове ситуацията около ислямската република рязко ескалира. Американският президент Доналд Тръмп предупреди : „днес Иран ще бъде ударен много силно!“. И докато Техеран съобщава за нови вълни от въздушни удари, иранският президент направи безпрецедентно изявление, поднасяйки извинение на своите съседи.

Въздушният трафик над региона е в пълен колапс. Десетки полети към и от Дубай и Абу Даби бяха пренасочени или приземени аварийно след съобщения за експлозии в близост до летища в Обединените арабски емирства. Властите признаха, че са отразили 15 балистични ракети и 119 дрона. Всичко това се случва, въпреки, че иранският президент Масуд Пезешкиансе се обърна към региона: "Никога не сме имали намерение да нарушаваме територията на съседните държави. Както съм казвал многократно – те са наши братя. Ние стоим заедно с народите в региона и трябва да обединим усилията си, за да установим мир и спокойствие”.

Втора седмица на войната: Каква е обстановката в Близкия изток

Доналд Тръмп потвърди за извинението в своята мрежа Truth Social, но заяви, че Иран ще бъде подложен на нови тежки удари: „В Иран се справяме много добре, както виждате. Резултатът е впечатляващ. За три дни унищожихме 42 военноморски кораба, някои от тях много големи и това на практика беше краят на техния флот Неутрализирахме и военновъздушните им сили. Поразихме комуникациите им – почти цялата телекомуникационна система вече не функционира”.

От икономическа гледна точка най-критична за света остава неформалната блокадата на Ормузкия проток. Рискът от възможни ирански удари по търговски кораби е парализирал танкерния трафик. Резултатът - цените на петрола сорт „Брент“ скочиха с 8% само за часове, достигайки до 94 долара за барел преди затварянето на борсите в петък. Ситуацията при природния газ е не по-малко драматична, като за седмица от началото на войната природният газ в Европа се е повишил с над 50%.

Редактор: Цветина Петрова