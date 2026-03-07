Втора седмица на войната: Каква е обстановката в Близкия изток

От сутринта въздушното пространство на няколко държави, съседни на Иран, остава частично затворено, което предизвиква нов хаос за въздушния трафик в региона. Самолети не бяха забелязани в небето над Ирак, Сирия, Ливан, Кувейт и Катар.

През изминалата нощ конфликтът навлезе във втората си седмица с експлозии, разтърсили Техеран, след като Израел разшири мащабната си въздушна кампания срещу Иран.

Според източници ударите са били едни от най-интензивните досега, като жители на иранската столица описват преживяното като „нощ на терор“.

ОАЕ възобновиха полетите от и до Дубай

От Белия дом заявиха, че операцията на Съединените щати и съюзниците им се развива по план.

„Постижимите цели на операция „Епична ярост“ се очаква да бъдат изпълнени в рамките на около четири до шест седмици и ние вече сме напът да ги постигнем“, заяви говорителят на Белия дом Каролин Левит.

Въпреки това Иран продължава да отговаря с нападения срещу регионални съюзници на Съединените щати. Съобщава се за взривове в Дубай и в столицата на Бахрейн Манама, както и за сирени в Йерусалим. Сблъсъци има и между бойци на „Хизбула“ и израелските сили по ливано-сирийската граница.

От Вашингтон съобщиха още, че иранските военноморски сили са претърпели сериозни загуби.

„Що се отнася до унищожаването на военноморските сили на Иран - знаем, че сме потопили повече от 30 ирански кораба и флотът им вече е неспособен да води бойни действия. Относно заплахата от балистични ракети, която Иран представляваше за САЩ и нашите бази в региона - свършихме огромна работа“, заяви още Левит.

Иран отрече да е затворил Ормузкия проток

На фона на ескалацията цените на петрола на световните пазари продължават да се покачват.

Напрежението се засилва и в Ормузкия проток - ключов маршрут за световната търговия с петрол. Техеран официално отрича да е затварял плавателния път, но преминаването на американски и израелски кораби е забранено.

Опасността от военни атаки вече парализира корабоплаването в района, след като водещи международни застрахователи оттеглиха покритието на полиците за цивилни кораби, определяйки региона като зона с екстремен риск.

