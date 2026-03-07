Иран отхвърли твърденията, че е затворил Ормузкия проток - един от най-важните световни канали за транспортиране на суров петрол, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Говорителят на иранските въоръжени сили Аболфазл Шекарчи заяви по държавната телевизия, че страната не е блокирала протока. По думите му всички кораби могат да преминават през него, с изключение на американски и израелски.

В същото време Шекарчи призна, че в условията на война не може да се гарантира, че всички кораби ще избегнат проблеми при преминаването през пролива.

Според американски военни наблюдатели корабният трафик в Ормузкия проток е намалял с около 90%. Анализ на Американския институт за изследване на войната посочва, че докато военните възможности на Иран позволяват, страната вероятно ще продължи опитите си да нарушава корабоплаването в района.

Действията в протока се разглеждат като част от стратегията на Техеран да оказва натиск и върху държавите от Персийския залив. Районът е ключов за световната енергийна търговия, тъй като през Ормузкия проток преминава значителна част от глобалния износ на петрол и газ.

По крайбрежието на Персийския залив се намират едни от най-големите производители на енергийни ресурси, сред които Саудитска Арабия, Ирак, Кувейт, Катар, Бахрейн и Обединените арабски емирства.

