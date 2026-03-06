САЩ дадоха на Индия 30-дневна отсрочка да купува петрол от Русия. Вашингтон нарече паузата в санкциите „временна мярка”.

Индия купува много петрол от Персийския залив и блокадата на Ормузкия пролив може да ѝ се отрази сериозно.

Колко важен е Ормузкият проток за снабдяването с енергоизточници



В изявлението на Министерството на финансите се казва, че „тази умишлено краткосрочна мярка няма да осигури значителна финансова полза за руското правителство, тъй като разрешава само трансакции, включващи петрол, който вече е блокиран в морето”.

От началото на руската инвазия в Украйна Индия беше най-големият купувач на руски петрол, превозван с кораби.