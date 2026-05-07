В новия кабинет има хора, за които имам добро мнение, и такива, за които нямам. Това каза президентът на КТ „Подкрепа” Димитър Манолов в ефира на „Денят на живо по NOVA NEWS.

За Гълъб Донев той смята, че със сигурност вече има нужната подготовка. Синдикалистът смята, че с Наталия Ефремова, която е предложението за нов социален министър, ще се работи добре. Манолов разкритикува Атанас Пеканов по отношение на Плана за възстановяване и устойчивост в частта енергетика. За бъдещия енергиен министър Ива Петрова Манолов каза, че е работил много добре с нея.

Кой кой е в проектокабинета „Радев”

Президентът на КТ „Подкрепа” е на мнение, че политическите партии не са осъзнали, че „има нов шериф в града” и че „малки групички ще диктуват дневният ред в НС и в обществото”. На въпроса дали има икономически лобита в новия кабинет той отговори: „Трудно ми е да кажа, не ме интересува тази тема” и допълни, че това ще стане ясно скоро.

Манолов е на мнение, че у нас има много агенции, които могат да бъдат обединени и това трябва да бъде направено.

За кабинета на Андрей Гюров той смята, че е бил повече маркетингов с оглед на речи и видеа.

