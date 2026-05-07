Подкрепа за близо 2 милиона души и противодействие на контролирания вот. Това отчитат от екипа на социалното министерство в края на работата на служебния кабинет.

Посочва се, че 80 на сто от пенсионерите у нас или близо 1 606 000 възрастни са получили добавка към пенсията си за Великден, а над 200 000 души с ниски доходи са получили компенсация заради повишените цени на горивата.

Около 530 000 крайно нуждаещи ще бъдат подпомогнати с 11 вида хранителни продукти, след като служебният министър Хасан Адемов настоя раздаването им да стартира своевременно в условията на нарастващи цени и липса на бюджет, посочват още от ведомството.

От МТСП са имали за цел и да не се допуска използването на инструментите на социалната система за натиск върху правото на гражданите да гласуват свободно. За предотвратяването на подобни нарушения министър Хасан Адемов разпореди засилени проверки от страна на Агенцията за социално подпомагане и Агенцията за качество на социалните услуги.

В отговор на предизвикателната ситуация екипът в МТСП разработи и мерки за заетост, които да подпомогнат не само най-уязвимите, но и общините. В резултат от тяхното изпълнение над 15 000 безработни от уязвими групи – младежи без опит, представители на малцинствата, трайно безработни, хора в предпенсионна възраст, ще намерят работа по „Заетост без бариери“, която се финансира по Програма „Развитие на човешките ресурси“. По указание на министър Хасан Адемов беше активиран Националният план за действие по заетостта. Това ще позволи над 1000 души да бъдат наети през бюрата по труда от общините за аварийни дейности за справяне с бедствия и последствията от тях, се казва още в отчета.

