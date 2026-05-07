Агенция „Пътна инфраструктура“ планира превантивен ремонт на 13-километров участък от автомагистрала „Хемус“ на територията на област Шумен. Ще се ремонтира платното за София в участъка от п. в. „Каспичан“ до кръстовището с първокласния път I-2 Шумен - Варна /от 350-и до 363-и км/.

Всички превозни средства ще преминават двупосочно в платното за Варна. Предвижда се дейностите в отсечката да започнат на 11 май. Проектът включва цялостно преасфалтиране на настилката, подобряване на отводняването, нови пътни знаци, ограничителни системи и маркировка. Прогнозният срок за завършване на строителните работи е 31 юли тази година.

Предвижда се същият превантивен ремонт да бъде изпълнен и в платното в посока Варна, като началото на строителните работи ще бъде съобразено с интензивността на трафика през следващите месеци.

