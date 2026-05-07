Служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов входира осем нови сигнала до главния прокурор през последните дни по данни за сериозни нарушения, злоупотреби с публични средства и действия в ущърб на държавния интерес.

Сигналите са резултат от проверки на Вътрешния одит и Инспектората на Министерството на земеделието и храните, при които са установени данни за тежки нарушения при обществени поръчки за стотици милиони левове, сочат от ведомството.

Констатирани са липса на ефективен контрол, сериозни несъответствия между договорени и реално изпълнени дейности, както и рискове от неправомерно разходване на публичен ресурс, информират от министерството.

„Днес е последният ден на кабинета, но това не означава, че трябва да спрем да изискваме отчетност. Няма „последен ден“ за защитата на обществения интерес. Работата ни като общество е да накараме институциите да обърнат внимание на тези случаи“, заяви Христанов.

Сред установените нарушения има данни за сериозни разминавания при дейностите по събиране, транспортиране и унищожаване на животински отпадъци - липса на проследимост, несъответствия в документацията и отчетени дейности, за които има съмнения, че не са били реално извършени. Проверки са установили и пропуски в контрола върху транспортните дейности и изпълнението на обществени поръчки. В част от сигналите се съдържат и данни за неизгодни сделки с държавни имоти, както и за незаконно строителство и нарушения на територията на държавни стопанства. „Става въпрос за брутално нарушаване на обществения интерес и за модели на безконтролност, които с години са оставали без последствия. Държавата дължи отговор на българските граждани за начина, по който се управляват публичните средства“, подчерта ресорният министър.

