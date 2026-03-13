Служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов подава сигнал в прокуратурата за извършени нарушения и злоупотреба с обществена поръчка.

Той обясни, че още от създаването на служебния кабинет е имало атаки срещу него. "Те дойдоха в отговор на това, че обявихме заплаха за националната сигурност преди 10 дни. Това е причината. След като се заклех като министър на земеделието, веднага възложих на инспектората и на вътрешния одит пълна проверка на дейността на инсинераторите в България. 45 млн. за три години, които се оказва, че само за 18-19 месеца са изразходвани, нотифица се нов ресурс и никой не му вижда къде му е краят", каза той.

Според земеделския министър "има шантаж на безпрецедентно ниво", съобщава DarikNews .

"Някой да изпраща обвинения спрямо министъра към президента и премиера, това не е било последните 35 години. Този шантаж съдържа редица неистини, например, че аз съм отказвал да платя и съм спирал договора на въпросната фирма за 2025-2026 г. Това категорично не е вярно. Основната причина, поради която се нагнетява това съмнение в работата на държавата, е този сигнал", показа огромната папка, която държеше в ръце, Христанов.

Земеделският министър: Работим по конкретни казуси, по които има съмнения за корупция

"В сигнала има данни за ветеринарни лекари, които е трябвало да контролират похарчването на 45 млн. лева. Това са нашите данъци. Те изобщо не са били на работа, когато са получавали парите", допълни той.

По думите му през цялото време се е работило с подизпълнители, които обаче никога не печелят. "Когато БАБХ определи победителят, той наема тези подизпълнители, които работят на над два пъти по-ниска цена, отколкото е спечелена обществената поръчка и обработват над 97% от животинските трупове. Ние се питаме какво прави този, който спечели обществената поръчка и извършва само 3% от дейността? Позволено е монополизиране на критична държавна дейност. Проверете името на компанията и какви са нейните връзки, има разследващи журналисти. Това е задачата и на прокуратурата. Те са разследващият орган. Нашата работа е да съберем достатъчно информация и да я предоставим", завърши министър Христанов.

Редактор: Станимира Шикова