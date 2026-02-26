Магазините за хората бяха сериозно разкритикувани и политически обвързани още в самото начало. Поисках пълните отчети и бях шокиран. За миналата година има 200 хиляди лева приходи и 250 хиляди лева загуби. За тази година се очакват 37 милиона приходи, но не знам как ще се случи това. Очаква се печалба от 130 милиона лева приходи, което е абсурдно. Ще изисквам месечната разбивка до 2030 г., за да стане ясно как би се случило това. Това каза служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов в студиото на „Здравей, България”.

„Работата на държавата е да създава равни условия, а не да влиза на пазара. Никой не е постигнал по-ниски цени с държавна намеса. Ако държим по-ниски цени на пазара с такава изкуствена интервенция, но в същото време плащаме от друго място, това не са по-ниски цени, а субсидирани”, заяви още той.

МЗ спря две обществени поръчки заради непрозрачен процес и подозрения за завишаване на цени

„Където и да проверяваме в МЗХ, виждаме надписване”, коментира Христанов.

⇒ Той даде пример със случай, при който за 60 дни работа са платени 140 хиляди лева, за да се направи оценка на умрели от шарка животни – колко броя са, как трябва да действа държавата. Става дума за оценител, който работи сам и реално брои труповете, допълни министърът.

⇒ Христанов разказа и за случай с инсинератор (инсталация за изгаряне) за животни. Поръчката е дадена на фирма на Христофорос Аманатидис, по-известен като Таки. По нея „държавата плаща всичко”, допълни той. И даде пример - използван е багер на цена 2700 евро на денонощие, при реална цена около 900 евро на денонощие. Също така министърът обясни, че това трябва да се плаща от самата фирма, тъй като е спечелила обществената поръчка.

⇒ Министърът разказа за още един случай, по който вече се работи – напоителни системи на стойност 330 милиона лева. "Става дума за поръчки за ремонти на канали, при които има доста смущаващи неща. При „Алекопотока”, за извозване на пръст, което по принцип струва около 65-85 хиляди лева, държавата плаща 2 милиона лева", поясни Христанов. И подчерта, че по казуса става дума за две обществени поръчки – 60 лота за 324 милиона лева. Предстои по-подробен анализ на казуса.

Властта ще проверява обществените поръчки във всички министерства

⇒ По отношение на случая с лабораторията на „Капитан Андреево” министърът посочи, че към момента тя функционира, а товаро-разтоварачите, които са били държавни служители, са уволнени и на тяхно място работят „някакви хора, които никой не знае какво правят там – без делегирани функции по нито един европейски документ”. Христанов обясни още, че има сигнал, че „държавната лаборатория се използва за рекет – минава някой между камионите и казва: „Ако искаш да минеш бързо, без да правим лабораторен преглед, дай 500 евро и продължавай”. Става дума за човек, който не е държавен служител”. Христанов подчерта, че такива хора не са случайни и „имат връзка с мафията”. Той беше категоричен, че ще направи всичко възможно, за да се въведе „ред на границата”.

⇒ По отношение на информацията, че в България е пристигнал слънчоглед от Аржентина и тревогите, че той не отговаря на стандартите на ЕС за безопасни препарати за растителна защита и ще удари българските производители заради по-ниската цена, Христанов обясни, че вече е пристигнал първият кораб. Извадени са ядките със слънчоглед и са изпратени за анализ. Това е направено от БАБХ, но министърът ще настоява на следващите проверки да присъстват и представители на сектора.

⇒ По случая „Петрохан-Околчица” той посочи, че продажбата на държавна земя на Ивайло Калушев е извършена по "малко странен начин" – на 2 ноември излиза заповедта на министъра, а до 30 ноември сделката вече е факт. „Това е необичайна скорост, но виждам, че министърът разпорежда да бъде продадена земята”, допълни още той.

Той разказа, че досието по случая, намиращо се в Министерството на земеделието и храните, съдържа няколко преписки с ДАНС, които не са свързани с педофилия и паравоенни организации. В тях става дума за конкретни казуси – например, сигнал, че през 2021 г. групата на Калушев е заградила 30 декара и не е позволявала да се преминава през тях. Агенцията по горите е реагирала по сигнал на тогавашния министър Тома Белев, който е действал по информация, подадена от дружество „Балканка”. Резултатът - заграденият парцел е стеснен до 2 декара.

⇒ По отношение на критиката, че правителството е свързано с ПП-ДБ, Христанов каза, че лично той няма нищо общо с коалицията и това, че е част от служебния кабинет, се дължи на личните му качества. Също така заяви, че не може да бъде упрекнат в политизиране, защото откакто е служебен министър, не е споменавал своята партия в нито една изява.

Иван Христанов беше категоричен, че целта на правителството е да осигури провеждането на честни избори.

Целия разговор гледайте във видеото.

