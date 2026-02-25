Кабинетът е събрал информацията от всички министерства, изисквана от премиера Андрей Гюров, за сключените договори по обществени поръчки, предстоящи плащания и направени авансови такива. Данни се събрани, предстои анализ, посочи министърът на финансите Георги Клисурски след заседанието на Министерския съвет в сряда.

Той даде пример с поръчка за 500 милиона евро за мантинели на републиканската пътна мрежа. Там има сериозни съмнения за неправомерно решение на комисиите, избирали изпълнителите на тези обществени поръчки. Има съмнения и за адекватността на цените, подчерта Клисурски.

В късните часове на деня стана ясно, че служебния регионален министър Ангелина Бонева е освободила досегашният председател на Пътната агенция инж. Йордан Вълчев. На негово място застава Стоян Николов до назначаване на титуляр.

Дни след като пое управлението на държавата: Какви решения взе кабинетът „Гюров”

Министърът на здравеопазването Михаил Околийски каза, че и в неговия ресор са прегледани сключените договори по обществени поръчки и тези, които са в процес на обявяване.

Установена е много голяма поръчка, свързана със скрийнинг на рак на маточната шийка и раковите заболявания на колоректалния тракт. За тях има осигурено финансиране, но съществува хипотеза, че са завишени цените на инструментариумите и при двете заболявания. Тази поръчка е приключила, но ще бъде разгледана с АДФИ, посочи той.

Другата обществена поръчка, сключена в последния ден на предходния кабинет, е за охраната на всички структури в Министерството на здравеопазването, каза още Околийски. Тя е сключена с пряко договаряне и затова ще бъде обявена отново, допълни той.

⇒ На заседание на МС беше приет и проекта на Закона за изменение и допълнение на удължителния бюджет. След 31 март настоящият удължителен закон за бюджета изтича и трябва да се приеме нов за следващите три месеца. Служебната власт обаче не смята, че има нужда от подобно упражнение след 31 юни.

Клисурски: Изборите може да ни струват до 80 млн. евро

„Предоставяме възможност, при следващо приемане от НС, удължителният закон да действа не до 31 юни, а до приемане на редовен бюджет за 2026 година. Така осигуряваме непрекъсната работата на държавата. Петте процента увеличение на заплатите остават”, предложи Клисурски.

Клисурски каза още, че МС ще предложи текстове, с които Народното събрание да упълномощи кабинета да сключи споразумение с Европейската комисия по механизма SAFE на стойност над 3 милиарда евро по проект за модернизация на отбраната.

МС е одобрил и възможността общините да извършват разходи при отчитане на влезли в сила нормативни актове. Урежда се кметът на общината да може да финансира разходи за местни дейности в размери, по-големи от разходите за същия период на предходната година, до размера на собствените приходи на общината за съответния период, бюджетните взаимоотношения с централния бюджет и с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз. Предлага се удължаване на срока за оценка на общините с финансови затруднения в условията на неприет бюджет за 2026 г.

Преди дни бившият финансов министър Теменужка Петкова заяви, че хазната е на излишък от над 200 милиона евро към края на януари. Сега Клисурски твърди, че за февруари е „заварил дупка” от 900 милиона евро в държавната хазна.