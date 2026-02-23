Дни след като кабинетът “Гюров” пое управлението на държавата, една от първите задачи, с които се зае, е да гласува парите, с които ще се организират изборите.

"Пред нас стои задача, която е едновременно и проста, и трудна. Проста защото всички знаем какво трябва да направим. И трудна, защото знаем, че няма да се посрещне с аплодисменти. Но истината е, че изборите не са разход. Те са инвестиция в легитимността на властта, в доверието между гражданите и институциите", заяви служебният премиер Андрей Гюров.

Андрей Гюров: Изборите не са разход, а инвестиция

Засега сметката сочи, че предсрочният вот на 19 април ще струва 65 милиона евро. "Те са за процеса, за възнагражденията на членовете на изборните комисии. Хората, от които ще изискваме, да отчитат всеки глас. Можем да оптимизираме разходи, но не можем да си позволим да пестим от демокрация", каза още служебният премиер.

Малко по-късно пред медиите финансовият министър Георги Клисурски разясни, че около 35 милиона ще бъдат дадени за заплащане на хората, които обезпечават изборите, а около 12 млн. са за охрана. В тази сметка обаче не влизат разходите за паравани и бюлетините например.

На въпрос на NOVA дали това означава, че сметката може да се увеличи Клисурски посочи: "Да, план-сметката, общо от тези 65 млн. евро, вероятно във финалния си вариант ще бъде около 75 до 80 млн. евро. План-сметката, която приехме днес е точно 55 дни преди изборите, както е по изборния кодекс", каза той.

Хасан Адемов: Ще бъдем абсолютно безкомпромисни към корпоративния вот

Честността на вота ще се гарантира и от социалното министерство. Това ще стане с наблюдение на регионалните структури за опити да се влияе върху гражданите чрез социални програми.

"Министерство на труда и социалната политика се ангажира да гарантира структурите и да не разрешава корпоративен вот на следващите избори. Част от структурите си позволяват да влияят по един или друг начин на вота на българските граждани. Наблюдаваме практики, които са в интерес на корпоративния вот. Няма да допуснем социалната система да се ползва за агитация", беше категоричен социалният министър Хасан Адемов.

В днешното заседание на Министерски съвет е взето решение и да бъде оттеглено решението, с което предишният кабинет - този на Росен Желязков, предложи на Народното събрание председателят на ДАНС да бъде Деньо Денев. Сега кабинетът "Гюров" оттегля това предложение.

Сменени са и всички 28 областни управители в страната. Основна тема в сградата на правителството днес обаче останаха предсрочните парламентарни избори.