Много хора ще кажат - "отново излишни разходи". Аз ги разбирам. Истината е, че изборите не са разход, а инвестиция. Това каза служебният премиер Андрей Гюров на първото заседание на Министерския съвет. Провеждането на вота служебният министър-председател определи като едновременно проста и трудна задача.

Гюров съобщи, че предстои Министерският съвет да гласува 65 млн. евро за изборите на 19 април. Той посочи, че вотът е правото на всеки българин да бъде чут, независимо къде се намира.

„Тези 65 милиона евро не са за властта и партиите. Те са за процеса, за възнагражденията на членовете на изборните комисии, за разяснителната кампания на ЦИК, за обученията на комисиите. Не може вотът да бъде поверен на хора, които не са грамотни”, допълни той.

Томислав Дончев: МС трябва да осигури логистична подкрепа за вота, ЦИК е господар на изборния процес

Премиерът каза още, че парите ще бъдат и за МВР, „защото редът и правилата на изборния ден не са даденост”. Средствата ще отидат и за видеонаблюдение, „защото ако не бяха камерите на последните избори, една цяла партия щеше да остане извън парламента”, посочи Гюров. По думите му актуализирането на списъците и разкриването на секции в чужбина също ще се финансира от тези 65 млн. евро.

„Можем да пестим от администрация, да оптимизиране разходи, но не можем да пестим от демокрация”, каза още той. "Нашата работа е да осигурим средствата, но и да го направим с уважение към данъкоплатците", завърши служебният премиер.