Премиерът в оставка трябваше да отговаря и на актуални въпроси от депутатите в първия за 2026 г. блицконтрол. Заради неотложен ангажимент във Велико Търново обаче, Желязков не присъства в НС. Вместо него дойдоха заместниците му.

⇒ Основните въпроси бяха свързани с промяна в Изборния кодекс.

"Изборната технология не бива да подменя политическия дебат и сблъсъка на идеи", каза Томислав Дончев, вицепремиер и министър на иновациите и растежа в оставка. Така той отговори на въпрос от парламентарната група на ПП-ДБ, свързан с готовността на правителството в оставка да закупи нови изборни устройства за предстоящите предсрочни избори в България.

Вицепремиерът в оставка припомни, че ролята на Министерския съвет е да осигури логистична подкрепа за изборите, с Централната избирателна комисия (ЦИК) е "господарят на изборния процес", като и двете институции са длъжни да се съобразят със закона.

На въпрос дали има заделен бюджет, Дончев посочи, че държавата няма такъв. „Има разходни тавани от предходната година и няма заделени инвестиционни разходи“, уточни той.

Надежда Йорданова от ПП-ДБ заяви, че „това, което се готви, не е защита на изборните права, а пълен саботаж на изборния процес”.

От своя страна Дончев коментира, че счита за „деградация на политическите нрави, когато партиите се делят на такива, които искат гласуване на хартия, гласуване с машина или гласуване с друг тип машина”.

⇒ От „ДПС-Ново начало” повдигнаха и темата за кризата с боклука в София.



„Имате ли разработен сценарий за възстановяване на чистотата на околната среда и опазване на общественото здраве, в случай че кметът на Столичната община продължава да бездейства и да ни рисува розови картинки”, запита Станислав Атанасов.

Вицепремиерът в оставка Гроздан Караджов обясни: „Още на 10 декември са изготвени няколко официални писма до кмета. На 14 януари беше съставен и първият акт за установяване на административно нарушение на Васил Терзиев и е направено ново предписание, засягащо редовното сметосъбиране. На 20 януари изтича и второто предписание. След това ще бъде насочен нов здравен контрол”.