След връщането на третия мандат - какво предвижда процедурата? Президентът провежда консултации с потенциалните служебни премиери. След тях следва назначаване на служебен премиер и кабинет. Тогава държавният глава определя и дата за избори.

След като вече е ясно, че страната ни отива на избори, формации в парламента призоваха да бъде избрана възможно най-близката дата. Все още преобладават предположенията за 29 март.

Коментар за връщането на третия мандат дойде и от премиера в оставка Росен Желязков. „Очакваме процедурата да се развива в духа на Конституцията, а не в духа на политическия шоуспектакъл. И ако се счита, че служебният кабинет ще даде нова легитимност на изпълнителната власт, той да бъде назначен по-бързо”, заяви Росен Желязков.

„Ясно е, че в този парламент няма ситуация и конструкция, в която да се издигне управляващо мнозинство и да се състави правителство. Така че ходът на колегите от АПС е абсолютно разумен. Ние вече сме казали според нас кои са възможните дати – 29 март или 19 април. Важно е вътрешният министър да не е подчинен на Пеевски”, каза Божидар Божанов от ПП-ДБ.

„Радваме се, че АПС върна мандата възможно най-бързо, както трябваше да стане. Оттук нататък всичко е в ръцете на Румен Радев. Призоваваме го по възможно най-бързия начин да назначи служебния кабинет и съответно да определи датата за изборите”, заяви Костадин Костадинов от „Възраждане”.

От БСП заявиха, че президентът сам решава кога ще са изборите, а те са готови за тях.

В кулоарите на Народното събрание вече се обсъжда и възможният вариант за служебен премиер.

„Изборите са два. Ние вече сме го казали – единият е Гюров, другите всички са хора на Пеевски”, коментира Костадинов.