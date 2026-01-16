Представители на ПГ на АПС получиха и веднага върнаха на президента третия мандат за съставяне на правителство.

„Неслучайно реших да връча третия мандат на вашата група. АПС бе подложен на брутален натиск от своята „рожба" и вероятно вие по-добре от другите осъзнавате пороците на днешния парламентарен модел. Много от вашите членове и симпатизанти бяха подложени на натиск, а и днес продължават да са подложени на различни форми на въздействие, неприемливи за правовите държави. Връчвам ви този мандат и като символ на националното единство и срещу всеки опит на користни политици да насаждат междуетническо напрежение, за което няма никаква почва в България и което обслужва единствено техните тяснопартийни и най-вече лични интереси”, заяви президентът.

Защо Румен Радев реши да връчи третия мандат на АПС

„Благодаря за жеста и оценката за нашата упорита съпротива срещу явлението „превзетата държава“. От името на парламентарната група на АПС приемаме това ваше решение като много отговорно за нас предизвикателство и, разбира се, като жест и оценка”, заяви Хайри Садъков.

Той обясни, че ПГ на АПС е чула протестиращите през декември. „Ние първи надигнахме глас в България, пак от площадите, за да говорим за явлението, което се задава. И когато разбрахме, че тази оценка вече е национална, че обществото видя какво се случва, бяхме редом с хората на площадите. Нашата парламентарна група ме упълномощи да върна третия проучвателен мандат - неизпълнен, за да реализираме с общи усилия честни, свободни, прозрачни и демократични избори", каза Садъков и върна папката на Радев.

А президентът обяви, че отиваме на избори.

След срещата при президента Садъков припомни пред журналисти, че тяхната политическа сила вече е реализирала успешно два трети мандата. „Има значение в каква ситуация е държавата. Отговорността ни към тази ситуация ни даде решението. В този парламент, мисля, че дори генна модификация не може да произведе нещо положително, защото има такъв сигнал. Затова решихме, че трябва да го върнем веднага, за да работим за честни и прозрачни избори”, каза Садъков. „Най-важното нещо е прозрачността на изборите", смята той.

