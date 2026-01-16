Ако се направи анализ на вариантите, които бяха пред Румен Радев за връчване на третия мандат, няма изненада, че той се спря на АПС. Президентът имаше избор, но вероятно е преценил така, за да не бъде асоцииран например с „Възраждане”. АПС беше най-чистият вариант, защото протяга ръка към етническите турци, а също така е и символичен удар срещу Делян Пеевски. Това каза политическият анализатор Слави Василев.

Според политическият анализатор Георги Харизанов не може да се говори за удар срещу Пеевски, тъй като мандатът ще бъде връчен на „създателя на концепцията за обръчи от фирми”, „на бивш агент на държавна сигурност". „Тази плоскост – врагът на моя враг е мой приятел – стана причина много хора през последните години да променят рязко мнението си за Ахмед Доган. Което е странно, защото Доган си е същият”, коментира още той. Според Харизанов Радев е имал и други опции за връчване на третия мандат.

Трети мандат за АПС: "Спасителна котва" или сигурни предсрочни избори

Журналистът Емилия Милчева изрази мнение, че не е имало как президентът да връчи мандата на ИТН, защото са част от управлението, „Величие” са в насипно състояние, а „Възраждане са конкуретни”.

Как партиите реагираха на избора на Радев да връчи третия мандат на АПС

► Гостите коментираха темата за начина на гласуване.

Милчева каза, че „колкото сме по-близо до хартията, толкова сме по-близо до човешкия фактор”, а оттам – проблеми при вота. Според нея сканиращите устройства са по-близо до хартията, а поправките в Изборния кодекс в този му формат са резултат от страха от следващите избори и резултатите от тях. Тя е на мнение, че високата избирателна активност може да попречи на фалшификациите.

Харизанов каза, че Борисов е заявил, че е против да се променя Изборния кодекс, а подкрепата за сканиращите устройства идва „тъй като така се прави в редица държави по света”. „Ако се каже, че хартията означава нечестни избори, значи задраскваме всички европейски държави”, допълни още той.

Промените в Изборния кодекс: Защо скенерите станаха обект на противоречия

Василев подчерта, че в България изборният процес е проблемен. „Също толкова безспорен е въпросът, че машинното гласуване беше това, при което имаше най-малко грешки и съответстваше най-добре на волята на хората”, коментира още той. По негови думи сканирането е опит да се избяга от отговорност. „Това мнозинство не иска да промени Изборния кодекс, за да върне машините, защото те възпрепятстват схемата онези, които бранят хартията. И сега те гледат да намерят някакви машини – сега са сканиращи, за да кажат „ето, имаме машини, няма човешка намеса”. Но този наратив е за хора, които лесно могат да бъдат заблудени, а българите лесно се ориентират”, каза още Василев.

Милчева смята, че на тези избори ще гласуваме както и преди това. „Настоящото гласуване отваря благодатна почва за фалшификации. Сега вотът на практика е на хартия, защото машината е принтер, а бюлетината се брои от хора, които могат да добавят празни бюлетини, да надписват”, допълни още тя. Журналистът каза още, че МВР е наясно кои хора се занимават с купен вот и как може да ограничи това. „МВР има сериозен принос за честността на изборите по отношение на човешкия фактор”, обобщи тя.

