Недоверието към политическия елит се засилва в следствие от поредните предсрочни избори и „рехавите” политически решения, а преди минути стана ясно, че третия проучвателен мандат за съставяне на правителство ще бъде връчен утре на „Алианс за права и свободи”. Изненадващ ли е този ход на държавния глава Румен Радев и какво можем да очакваме на поредните предсрочни избори – отговарят журналистът от вестник „СЕГА” Людмил Илиев и Петко Петков, изпълнителен директор на „Галъп Интернешенъл Болкан”.

„Започват със старите похвати да се занимават с изборните правила в навечерието на предсрочни избори“, посочи Петков и предупреди, че това води до отлив от урните – „колкото по-ниска е избирателната активност, толкова по-нелегитимни са избраните народни представители“.

По думите му политиците „се заиграват с обществените интереси“ и разчитат на „кризисен пиар“, вместо да предлагат ясни послания. Петков беше категоричен, че „българските граждани не биха дали еднолично властта на нито един от наличните играчи“, което прави бъдещо коалиционно управление неизбежно.

Людмил Илиев определи като „меко казано безотговорно и неразумно“ идеите за промени в Изборния кодекс и въвеждане на нови технологии за гласуване броени месеци преди изборите. „За да се подготвя мащабна смяна на цялата технология на гласуване, това е просто абсурдно“, заяви той, като напомни, че машинното гласуване е въвеждано почти десет години.

Илиев подчерта, че ако изобщо се мисли за сканиращи устройства, това може да стане „само с отложено действие“, но предупреди, че всяка промяна сега „само ще обърка и изборните администрации, и избирателите“. По думите му е била „голяма грешка“ ролята на машините да бъде заобиколена чрез връщане към ръчно броене.

Относно избора на президента Румен Радев да връчи третия мандат на АПС, Илиев го определи като „странен, но логичен“, тъй като това е формация, „най-пострадала от битките с ДПС“. Според него по този начин президентът показва „кои политически формации ще му бъдат партньори“, но беше категоричен, че „е изключено президентът да участва в политическия живот“, докато е на поста си.

Петков допълни, че Радев често прибягва до „най-малката политическа формация“ при третия мандат и предупреди, че евентуално прибързано влизане в активната политика би било рисковано решение.

