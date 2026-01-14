Снимка: iStock
Управляващите и опозицията се разминават в предложенията за реформи
Директният политически сблъсък на тема различните предложения за промени в Изборния кодекс се очакваше да се случи в правната комисия на парламента. След отлагане на началото на заседанието, накрая беше отменена и самата комисия.
Ремонтът на Изборния кодекс беше заложен като задача за депутатите още в първия им работен ден след ваканцията.
Предложенията за промени трябваше да се разгледат в комисията по конституционно и правни въпроси. Това обаче така и не се случи. Пленарното заседание беше удължено, последваха почивка след почивка и в крайна сметка два часа след предвиденото начало комисията беше отложена. Това стана ясно от сайта на парламента.
Ще променят ли депутатите Изборния кодекс
Управляващите и опозицията се разминават в предложенията за реформи.
Всички партии застават зад машинния вот, освен „БСП-Обединена левица”, от където настояват да остане и хартиената бюлетина.
Разминаванията между партиите обаче идват за начина на преброяване от машините. След отмененото днес заседание не е ясно кога пак реформата в Изборния кодекс ще влезе в дневния ред на депутатите.
Припомняме, че с Шестата поправка на Конституцията беше решено Народното събрание да продължава да работи до избирането на ново. Т.е. дори да отидем към предсрочни избори, каквато е най-вероятната хипотеза, този парламент, може да работи още няколко месеца и да приема законопроекти.
