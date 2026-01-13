Какво може да се промени, преди да стигнем до урните

В навечерието на новите избори парламентът е готов да отвори Изборния кодекс. В деловодството на парламента вече има общо 6 законопроекта за промени в Изборния кодекс, които още в сряда ще бъдат разгледани в Правната комисия. Част от текстовете бяха одобрени на първо четене още в началото на миналата година.

От „Има такъв народ” предлагат да се заменят изцяло настоящите машини с нови, създаване на преброителни центрове и премахване на така наречените „мъртви души” от списъците. „Имаме готовност да бъдат интегрирани сканиращи устройства. Всеки български гражданин е пускал фишове в тото пункт. Той се попълва, пуска се в машина, тя го сканира и ти пуска разписка с резултатите”, обясни Станислав Балабанов от ИТН.

Депутатите приеха на първо четене и петте законопроекта за промени в Изборния кодекс

итн

„Възраждане” е против тези устройства. От партията настояват за изцяло отпадане на хартиената бюлетина и промени в Централната избирателна комисия. „Съставът на ЦИК трябва да отразява актуалните политически нагласи в обществото”, подчерта Петър Петров.

възраждане

Предложения внесоха и от „Продължаваме Промяната-Демократична България”. Те също настояват за изцяло машинно гласуване в секциите с повече от 300 избиратели, но хартиените бюлетини остават в болниците, домовете за стари хора и при проблем с машината. „Настоящото мнозинство може би вече се е разбрало за съществени промени в Изборния кодекс - за вкарване на оптични скенери. Затова утре вечер в Триъгълника на властта свикваме протест за честни избори. Не можем да оставим да освинят изборите отново”, категоричен беше Божидар Божанов. 

ПП иска машини да отчитат хартиените бюлетини, а съставът на ЦИК да се сменя след всеки вот

пп-дб

Днес от БСП не коментираха своите планове за промени в изборните правила, но в текстовете им е залегнало създаване на преброителни комисии и нови правила в секциите.

Преди дни от ГЕРБ-СДС се обявиха против промени в навечерието на вота. След като вчера лидерът на партията коментира, че протестите били „финансирани от ДДС-ари", днес от Стара Загора внесе яснота в изказването си. „Все едно Борисов казал „протестите са платени”. Няма кой да плати 100 хиляди души. Те забравиха, че сами предупреждаваха за провокатори, сенчести босове”, посочи Бойко Борисов.

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking