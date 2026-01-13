В навечерието на новите избори парламентът е готов да отвори Изборния кодекс. В деловодството на парламента вече има общо 6 законопроекта за промени в Изборния кодекс, които още в сряда ще бъдат разгледани в Правната комисия. Част от текстовете бяха одобрени на първо четене още в началото на миналата година.

От „Има такъв народ” предлагат да се заменят изцяло настоящите машини с нови, създаване на преброителни центрове и премахване на така наречените „мъртви души” от списъците. „Имаме готовност да бъдат интегрирани сканиращи устройства. Всеки български гражданин е пускал фишове в тото пункт. Той се попълва, пуска се в машина, тя го сканира и ти пуска разписка с резултатите”, обясни Станислав Балабанов от ИТН.

„Възраждане” е против тези устройства. От партията настояват за изцяло отпадане на хартиената бюлетина и промени в Централната избирателна комисия. „Съставът на ЦИК трябва да отразява актуалните политически нагласи в обществото”, подчерта Петър Петров.

Предложения внесоха и от „Продължаваме Промяната-Демократична България”. Те също настояват за изцяло машинно гласуване в секциите с повече от 300 избиратели, но хартиените бюлетини остават в болниците, домовете за стари хора и при проблем с машината. „Настоящото мнозинство може би вече се е разбрало за съществени промени в Изборния кодекс - за вкарване на оптични скенери. Затова утре вечер в Триъгълника на властта свикваме протест за честни избори. Не можем да оставим да освинят изборите отново”, категоричен беше Божидар Божанов.

Днес от БСП не коментираха своите планове за промени в изборните правила, но в текстовете им е залегнало създаване на преброителни комисии и нови правила в секциите.

Преди дни от ГЕРБ-СДС се обявиха против промени в навечерието на вота. След като вчера лидерът на партията коментира, че протестите били „финансирани от ДДС-ари", днес от Стара Загора внесе яснота в изказването си. „Все едно Борисов казал „протестите са платени”. Няма кой да плати 100 хиляди души. Те забравиха, че сами предупреждаваха за провокатори, сенчести босове”, посочи Бойко Борисов.