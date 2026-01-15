Партиите с реакция за избора на президента да връчи третия проучвателен мандат на „Алианс за права и свободи“.

„Това е много и силен и ясен сигнал от президента срещу Пеевски и „ДПС – Ново начало”, заяви председателят на „Продължаваме Промяната” Асен Василев.

Реакция в кулоари имаше и от МЕЧ. В нея заявяват, че президентът е допуснал грешка и призовават АПС да върне мандата веднага.

„Това е грешка на президента. Нищо друго не трябва да се връчва на АПС освен обвинителни актове", заяви лидерът на партията Радостин Василев.

„Те участваха в тази власт като най-безобиден субект за връчване. Това е логичен ход на президента, но не смятам че представителите на тази партия трябва да са негово олицетворение. Тези остатъци от партия не трябва да взимат мандат. Доган е вреден за българската държава и трябва да бъде арестуван", допълни още той.

От „Възраждане" пуснаха позиция във Facebook.

„АПС да връща мандата още утре, веднага, след като го получи. България няма време за пилеене. Правителството подаде оставка преди месец и половина. Радев им осигури достатъчно време да си довършат далаверите, така че е крайно време да освобождават властта. Да назначава служебно правителство и да отиваме на избори по най-бързия начин!", написа лидерът на партията Костадин Костадинов.

ГЕРБ, „ДПС-Ново начало", БСП, ИТН и „Величие" отказаха коментар.

Редактор: Габриела Павлова