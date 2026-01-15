Румен Радев обяви кога ще връчи третия проучвателен мандат за съставяне на правителство в рамките на 51-вия парламент. Това ще се случи в 10 часа на 16 януари. Папката ще бъде дадена на представители на „Алианс за права и свободи“.

Третият мандат ще вземе партия по избор на президента, тъй като първите две по численост парламентарни групи - тези нна ГЕРБ-СДС и на "Продължаваме Промяната - Демократична България" върнаха своите мандати неизпълнени.

ПП-ДБ получи и върна неизпълнен втория мандат

Точно пет дни ще отнеме цялата процедура по раздаването на мандатите на президента. След като в понеделник той започна работната седмица с даването на първия мандат, последният работен ден ще завърши с даването на третия проучвателен мандат, който отива при парламентарната група на Ахмед Доган. След като те получат мандата няма срок, в който те да го върнат.

В този случай мандатът не се взима от кандидат за министър-председател, а от председателя на парламентарната група, така Конституцията му дава право да търси най-добрия вариант за министър-председател. На този етап не се знае как ще постъпят от АПС, но по време на консултациите от групата заявиха, че практически според тях е невъзможно съставянето на ново правителство в 51-ото НС.

Ако и трите опита се окажат неуспешни, държавният глава, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебен кабинет и насрочва нови избори в срок до два месеца.

Засега коментар в кулоари има само от МЕЧ, а от "Възраждане" пуснаха позиция във Facebook. В нея заявяват, че президентът е допуснал грешка и призовават АПС да върне мандата веднага.

"Това е грешка на президента. Нищо друго не трябва да се връчва на АПС освен обвинителни актове", заяви лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев.

"Те участваха в тази власт като най-безобиден субект за връчване. Това е логичен ход на президента, но не смятам че представителите на тази партия трябва да са негово олицетворение. Тези остатъци от партия не трябва да взимат мандат. Доган е вреден за българската държава и трябва да бъде арестуван", допълни още той.