Президентът Румен Радев връчи втория проучвателен мандат за съставяне на кабинет на втората по численост парламентарна група в 51-ото НС – тази на ПП-ДБ. Папката прие съпредседателят на парламентарната група Надежда Йорданова. Тя веднага върна мандата неизпълнен, както коалицията обяви още преди дни.

Освен Йорданова, в Президентството отидоха и председателят на ПП Асен Василев и народният представител Йордан Иванов.

"На мен ми е възложено формално да изпълня процедурата като приема мандата и го върна неизпълнен. Решението ни е мотивирано от това, че в 51-ото НС няма възможност да бъде формирано реформаторско мнозинство, което да разгради модела на завладяната държава. Стотиците хиляди хора по улиците казаха, че искат честни избори веднага. Нашата цел също е да отстоим един честен и прозрачен изборен процес, а това може да се случи при 100% гласуване с машини", обяви Йорданова.

Тя изрази безпокойство от "опитите за подмяна на волята на българите". "Опитват се да наложат т.нар. сканиращи устройства, но ние ще се противопоставим, за да не бъде опорочено гласуването. Нека избирателите заявят своята воля, за да върнем доверието в институциите. Вотът трябва да бъде отчетен правилно", смята Йорданова.

Президентът заяви, че възможностите за съставяне на ново правителство силно се стесняват. "Големият въпрос е не кога ще бъдат изборите, а какви избори ще направим. Очаквам политическите ръководители не да ми казват за кога да ги насроча, а да проявят инициатива и отговорност да се запознаят с решението на КС, което описва само част от безобразията на последните парламентарни избори. Нека всички се ангажират с повишаване на доверието в изборния процес, което пък може да стане с необходимите законови промени", заяви Румен Радев.

След връчването на мандата от ПП-ДБ останаха на разговор с президента, след който Асен Василев каза, че са били обсъдени промените в Изборния кодекс. "Въвеждането за по-малко от два месеца на нов тип машини е изключителна опасност. Ясно е, че нови машини за такъв кратък период не могат да се въведат. Цели се да се мине на 100% хартиен вот. Виждаме, че "ДПС - Ново начало", ГЕРБ и ИТН искат да въведат така наречените "броячки". Първо трябва да се купят машините, да се конфигурират бюлетините, след това да се тестват, както и да се сертифицират 55 дни преди изборите. Тоест до 10 февруари всичко това трябва да се е случило. Тъй като е невъзможно и за да имат оправдание, че не могат да успеят до изборите, ще искат да се гласува само на хартия. Това е пъклен план. Затова призоваваме за протест. Със 100% машинен вот три различни партии спечелиха изборите. Това им пречи, защото не могат да манипулират вота и да има невалидни бюлетини", заяви Василев.

По думите му преди 17 април е невъзможно да се организират избори заради великденските празници.

В понеделник първия мандат за съставяне на кабинет върнаха и от ГЕРБ-СДС, минути след като получиха папката от държавния глава. Формално я прие премиерът в оставка Росен Желязков.

До завъртането на рулетката с мандатите се стигна, след като правителството подаде оставка под натиска на многохилядни протести, започнали заради недоволството от бюджетните параметри на първата държавна план-сметка в евро. След това демонстрациите прераснаха в антиправителствени и обхванаха десетки градове в България и чужбина.

Нито една парламентарна партия към момента не е заявила желание да състави ново правителство в рамките на 51-ото Народно събрание.

Президентът обяви кога ще връчи първия мандат

Според процедурата президентът провежда консултации с парламентарните групи, след което връчва три последователни мандата за съставяне на кабинет. Последният ще отиде във формация по избор на президента, което трябва да се случи до една седмица след връчването на втората папка. Ако и трите опита се окажат неуспешни, президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебен кабинет и насрочва нови избори в срок до два месеца.