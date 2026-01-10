ПП-ДБ ще върне веднага мандата за съставяне на правителство, когато той бъде връчен от президента. Това обяви в Стара Загора съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

"Президентът ще връчи мандата, когато реши и ние ще го върнем веднага. Трябват ни честни избори с нов главен прокурор. Избори, в които хората да могат да гласуват 100% машинно, без измами, без купувачите на гласове, без лимузините в ромските махали и без подмяна на бюлетини", коментира Ивайло Мирчев.

Припомняме, че на последните консултации - с ПГ на "Величие", държавният глава обяви, че ще започне с връчването на мандатите след коледно-новогодишните празници.

В понеделник ГЕРБ-СДС ще вземе и веднага ще върне мандата за съставяне на правителство, това вече обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Враца.

Дотук се стигна, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на многохилядни протести, започнали заради недоволството от бюджетните параметри на първата план-сметка в евро. След това демонстрациите прераснаха в антиправителствени и обхванаха десетки градове в България и чужбина.

Президентът обяви кога връчва първия мандат

Нито една парламентарна партия на консултациите не заяви, че има желание да състави нова конфигурация на правителство в това Народно събрание. Според процедурата президентът провежда консултации с парламентарните групи, след което ще връчи три последователни мандата за съставяне на нов кабинет.

Първият отива при най-голямата парламентарна група – ГЕРБ-СДС. Ако тя не успее да излъчи правителство, вторият мандат ще бъде предоставен на ПП–ДБ. Третата папка ще отиде във формация по избор на президента. Ако и трите опита се окажат неуспешни, президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебен кабинет и насрочва нови избори в срок до два месеца.