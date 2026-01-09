В понеделник ГЕРБ-СДС ще вземе и веднага ще върне мандата за съставяне на правителство. Това обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Враца.

Той коментира още, че политическата ситуация в страната се влошава. "Хаосът и омразата между партиите ще станат още по-големи. Понесохме много щети от досегашната коалиция, защото сме много различни, но стратегическите цели бяха изпълнени", подчерта Борисов.

Бойко Борисов: Твърдението, че България е най-бедната страна в ЕС, вече не съществува

По думите му предстоят предсрочни избори, а изминалите 11 месеца са били ключови. "Ние ясно сме казали, че по-успешно управление не е имало в последните десетилетия. Още от първия ден бяхме без един ден толерантност. Сглобих една абсурдна коалиция на малцинството. Много хора са ме питали защо търпяхме неща, които не са в стила на ГЕРБ. Отговорът е: защото имахме определени цели", добави лидерът на ГЕРБ.

Той припомни, че подготовката за членството ни в еврозоната е започнала още преди 4-5 години с влизането на България в „чакалнята“ и Европейския банков съюз. В тази връзка Борисов отправи остри критики към Асен Василев.

„Човек, който може да излъже - както Асен Василев казва, че не е бил с мен и Кирил Петков в манастира - сега същият Василев лъже, че те са ни вкарали в еврозоната“, заяви Борисов. По думите му, когато е внесен конвергентният доклад, опонентите им са наричали това „лудост“. „Говорил съм един по един с нашите партньори, включително с Пеевски, да ни подкрепят, защото и Радев говори колко сме неподготвени, ПП-ДБ - също, „Възраждане“ - също. Но ние си поехме кръста и вървяхме по пътя. А сега влизането в еврозоната върви без скандали, хората свикват“, каза още лидерът на ГЕРБ.

Според него правителството и институциите са били на мястото си до последния ден на кабинета в оставка.

Редактор: Мария Барабашка