Предстои Рождество Христово. Призовавам политическото ожесточение да отстъпи, за да се върнем към вечните ценности и да преживеем пълноценно празниците. Ще връча първия мандат след Нова година. Това обяви президентът Румен Радев по време на консултацията с "Величие".

"Всеобщо е мнението, че доверието в НС е изчерпано, а диалогът - разрушен. Предсрочните парламентарни избори вече са на хоризонта. Необходими са неотложни действия за връщане на доверието в изборния процес, който беше тежко компрометиран и в резултат на това цяла партия не беше допусната до полагащото ѝ се място в НС. Призовавам към предприемане на законодателни мерки, за да се минимизира субективният фактор. Това означава 100% машинно гласуване с електронно отчитане на резултата и контролно преброяване на разписките", заяви държавният глава.

По думите му управляващите са подели кампания да прехвърлят другиму собствената си вина за несправяне и провал в овладяването на цените и дълговата спирала. "Крайно непочтено и наивно е да обвиняваш и да наказваш финансово хората на протеста, за да ги настроиш срещу политическите си опоненти. Българите помнят срещу кого и какво масово протестират. Няма да забравят кой и как ги докара до това положение. Властта, която налагаше насила своите интереси и решения, без да се съобразява с гражданите, следва да носи политическата си отговорност до встъпването на служебен кабинет, без да абдикира от конституционните си задължения", коментира още Румен Радев.

Дотук се стигна, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на многохилядни протести, започнали заради недоволството от бюджетните параметри на първата план-сметка в евро. След това демонстрациите прераснаха в антиправителствени и обхванаха десетки градове в България и чужбина.

На първите консултации в понеделник представителят на ГЕРБ-СДС Деница Сачева заяви, че коалицията няма намерение да участва в създаването на нов кабинет в този парламент и призова президентът да насрочи възможно по-скоро предсрочни избори и да обяви свой политически проект. Освен това направи заявка за внасяне на удължителен бюджет.

След това на "Дондуков" 2 се явиха и ПП-ДБ. Те заявиха, че правителство в този парламент е невъзможно, а най-важните задачи сега са внасяне на удължителен закон за бюджета, въвеждане на 100% машинен вот и снемане на охраната на НСО от депутатите.

Трети от „Възраждане“ проведоха консултации на „Дондуков 2“. Основните им искания са за предсрочни избори, преправяне на бюджета и провеждане на КСНС. Освен това провеждане на референдум за запазване на българския лев, както и отсрочка от влизане в еврозоната с 1 година, а преходният период да е 6, а не 1 месец.

Следващи бяха от „ДПС - Ново начало“, откъдето заявиха, че подкрепят удължителния бюджет, макар той не е най-добрият вариант и смятат, че политическият живот на този парламент е приключил.

От своя страна „БСП-Обединена левица“ сподели пред президента, че е предложила ново разглеждане на редовния бюджет, тъй като удължителният закон крие големи рискове за социалните придобивки на уязвимите граждани.

А от „Има такъв народ“ заявиха, че не е разумно да се търси ново преконфигуриране в 51-вия парламент.

От „Алианс за права и свободи“ смятат, че е практически невъзможно съставянето на ново правителство в това НС и се обявиха за машинното гласуване.

От МЕЧ пък изразиха мнение, че кабинетът в оставка е бил сформиран с големи политически предателства. Освен това формацията прогнозира, че ако не се стигне до промяна чрез парламентарните механизми на демокрацията, България не е далеч от революция.

Последни бяха от "Величие", откъдето посочиха, че Народното събрание в сегашния си вид е нелегитимно от избирането си и призоваха за промени в Изборния кодекс с цел прозрачност и включване на видеонаблюдението към доказателствата при установяване на злоупотреби при гласуване.

Според процедурата президентът Румен Радев провежда консултации с парламентарните групи, след което ще връчи три последователни мандата за съставяне на нов кабинет. Първият отива при най-голямата парламентарна група – ГЕРБ-СДС. Ако тя не успее да излъчи правителство, вторият мандат ще бъде предоставен на ПП–ДБ. Третата папка ще отиде във формация по избор на президента.

Ако и трите опита се окажат неуспешни, президентът разпуска Народното събрание, назначава служебен кабинет и насрочва нови избори в срок до два месеца.

Редактор: Цветина Петкова