Седмата политическа сила в парламента - „Алианс за права и свободи“, провежда консултации с президента Румен Радев за съставяне на нов кабинет. Формацията бе представена от председателя на ПГ Хайри Садъков, зам.-председателите Севим Али и Танер Али, както и Димитър Николов, Веселин Тенев и Явор Хайтов.

При съставянето на последния редовен кабинет „Алианс за права и свободи" беше част от управленската коалиция на кабинета „Желязков“, заедно с ГЕРБ-СДС и „Има такъв народ“, но впоследствие оттегли подкрепата си и премина в опозиция.

"Вашата партия устоя на огромен натиск. Вие следите пулса на вашите избиратели. Какво мислят те - има ли още живот в този парламент? Един от големите му проблеми е, че престана да слуша гласа на хората. Как да гарантираме прозрачността на вота?", попита в началото на консултациите президентът.

"Ние първи ясно заявихме преди година и половина, че моделът на Пеевски носи необходимост от реакция. Не подкрепихме първия кабинет "Желязков". Опитахме се, осъзнавайки ясната си отговорност пред страната, да подкрепим правителство с идея важните приоритети за България да бъдат осъществени - сред тях еврозоната и Шенген. Второто ни решение беше да излезем от кабинета, то не беше лесно. Имаше силна обществена реакция. През декември 2025 г. имаше мащабни протести с ясно послание, фокусирани персонално, ясно и точно. Имаме правителство в оставка, сега трябва да проверим има ли възможност за кабинет. Нашето мнение е, че практически е невъзможно съставянето на ново правителство, защото повече от 130 депутати подкрепяха мнозинството и бяха оспорени като управляващи", заяви Хайри Садъков. Той призова всички партии, заедно с президента, да бъдат гарант за честни избори.

На свой ред държавният глава посочи, че Изборният кодекс трябва да бъде отворен, за да се предприемат необходимите стъпки за намаляване на субективността в изборния процес. Радев изрази очакване АПС да защити честността му със своите предложения.

"Държим на машинното броене и отчитане на резултатите, затова сме внесли съответните предложения. Ние сме поддръжници на тази идея. Трябва да потърсим национално съгласие за гарантиране честнотта на вота. Отварянето на Кодеса би помогнало, но и останалата част трябва да бъде лидирана. Обществен диалог е необходим, народът е зрял", смята Садъков.

Дотук се стигна, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на многохилядни протести, започнали заради недоволството от бюджетните параметри на първата план-сметка в евро. След това демонстрациите прераснаха в антиправителствени и обхванаха десетки градове в България и чужбина.

На първите консултации в понеделник представителят на ГЕРБ-СДС Деница Сачева заяви, че коалицията няма намерение да участва в създаването на нов кабинет в този парламент и призова президентът да насрочи възможно по-скоро предсрочни избори и да обяви свой политически проект. Освен това направи заявка за внасяне на удължителен бюджет.

След това на "Дондуков" 2 се явиха и ПП-ДБ. Те заявиха, че правителство в този парламент е невъзможно, а най-важните задачи сега са внасяне на удължителен закон за бюджета, въвеждане на 100% машинен вот и снемане на охраната на НСО от депутатите.

Трети от „Възраждане“ проведоха консултации на „Дондуков 2“. Основните им искания са за предсрочни избори, преправяне на бюджета и провеждане на КСНС. Освен това провеждане на референдум за запазване на българския лев, както и отсрочка от влизане в еврозоната с 1 година, а преходният период да е 6, а не 1 месец.

Следващи бяха от „ДПС - Ново начало“, откъдето заявиха, че подкрепят удължителния бюджет, макар той не е най-добрият вариант и смятат, че политическият живот на този парламент е приключил.

От своя страна „БСП-Обединена левица“ сподели пред президента, че е предложила ново разглеждане на редовния бюджет, тъй като удължителният закон крие големи рискове за социалните придобивки на уязвимите граждани.

А от „Има такъв народ“ заявиха, че не е разумно да се търси ново преконфигуриране в 51-вия парламент.

Според процедурата президентът Румен Радев ще проведе консултации с парламентарните групи, след което ще връчи три последователни мандата за съставяне на нов кабинет. Първият мандат отива при най-голямата парламентарна група – ГЕРБ-СДС. Ако тя не успее да излъчи правителство, вторият мандат ще бъде предоставен на ПП–ДБ. Третата папка ще отиде във формация по избор на президента.

Ако и трите опита се окажат неуспешни, президентът разпуска Народното събрание, назначава служебен кабинет и насрочва нови избори в срок до два месеца.

