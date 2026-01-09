Снимка: БГНЕС
Нито една парламентарна партия на консултациите не заяви, че има желание да състави ново правителство
Президентът Румен Радев обяви кога ще връчи първия мандат за съставяне на правителство. Това ще се случи в 10 ч. на 12 януари.
Припомняме, че на последните консултации - с ПГ на "Величие", държавният глава обяви, че ще започне с връчването на мандатите след коледно-новогодишните празници.
Президентът обяви кога връчва първия мандат
Дотук се стигна, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на многохилядни протести, започнали заради недоволството от бюджетните параметри на първата план-сметка в евро. След това демонстрациите прераснаха в антиправителствени и обхванаха десетки градове в България и чужбина.
Нито една парламентарна партия на консултациите не заяви, че има желание да състави нова конфигурация на правителство в това Народно събрание. Според процедурата президентът провежда консултации с парламентарните групи, след което ще връчи три последователни мандата за съставяне на нов кабинет.
Първият отива при най-голямата парламентарна група – ГЕРБ-СДС. Ако тя не успее да излъчи правителство, вторият мандат ще бъде предоставен на ПП–ДБ. Третата папка ще отиде във формация по избор на президента. Ако и трите опита се окажат неуспешни, президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебен кабинет и насрочва нови избори в срок до два месеца.Редактор: Цветина Петкова
