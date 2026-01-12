Премиерът в оставка Росен Желязков прие и върна на президента мандата на ГЕРБ-СДС за съставяне на кабинет.

„ПГ на ГЕРБ-СДС определи да дойда в днешния ден и да получа първия проучвателен мандат. Тези дни се навършва 1 година от момента, в който ви връчих успешно съставения от мен кабинет, с очакване НС да го гласува. За тази 1 година едно правителство, сформирано в рамките на духа на конструктивизма, свърши огромна по обем и значение работа, изпълни стратегическите си цели”, каза Желязков пред президента.

Той заяви още, че правителството е взело важни, макар и непопулярни решения, и е преминало през шест вота на недоверие. „В момента, в който гражданското общество поиска нова легитимност, българското правителство подаде оставка. Това не го разглеждаме като политическо отстъпление, а в рамките на духа на демократичните традиции. Избягваме всякакво разделение в обществото в името на търсенето на доброто на българския народ. Политическото его в такива моменти е на последно място. Затова, когато изпълнихме основните си цели, преценихме, че кризата не трябва да се превръща в политическа и институционална”, коментира премиерът в оставка.

Той подчерта, че веднага връща папката, за да даде възможност за разгръщане на конституционната процедура оттук-нататък. И припомни, че голяма част от политическите сили в момента твърдят, че търсенето на нова легитимност минава през предстоящи парламентарни избори. "Вярвам, че в най-скоро време такива следва да бъдат насрочени. Краят на март - 29-и, е подходящ момент", каза Желязков.

Той изрази опасения, че предстоящите месеци ще са изпълнени с тежка политическа реторика, която ще разделя обществото. „Това за пореден път може да бъде предпоставка българите да не излязат да гласуват”, каза Желязков.

И припомни, че предстоят и президентски вот и всички предизборни кампании вече са в ход.

Президентът Радев отговори, че дали българите ще излязат да гласуват зависи от действията на всички политически сили, а до голяма степен - и от тези на кабинета в оставка. „Всеки ден е изключително важен предвид сложната външна и вътрешнополитическа обстановка. Затова казвам още веднъж, че е критично важно ръководеното от вас правителство да продължава да изпълнява в пълен обем своите задължения. И също така от действията и на вашето правителство зависи подготовката за честност и обективност на един изборен процес. Надявам се, че вие ще положите необходимите усилия”, каза Радев и обяви мандата за нереализиран.

„Минаваме към връчване на мандат на втората по численост парламентарна група. Това ще стане в близките дни. Надявам се да имаме едно добро темпо, така че да не бавим изборния процес”, заключи държавният глава.

Редактор: Ина Григорова