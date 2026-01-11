Ден преди президентът да връчи първия мандат за съставяне на правителство, партиите вече мислят за предстоящи парламентарни избори.

И ГЕРБ-СДС, и ПП-ДБ вече обявиха, че няма да правят опит да търсят мнозинство за нов кабинет в този парламент.

Първите две политически сили в парламента се разминаха по въпроса дали трябва да се отваря Изборния кодекс сега. От ГЕРБ-СДС на мнение, че това не трябва да става непосредствено преди избори, каквито се очертава да има напролет. От ПП-ДБ пък са за 100% машинен вот. Те вече са внесли законопроект по темата и очакват подкрепа от партиите, които през 2021 година са гласували за машинния вот.

"Преди изборите не трябва да се сменя Изборния кодекс. Това е препоръка на Венецианската комисия. Който е имал идеи, да си беше го направил. В партията е обсъждан въпросът, не е сериозно да се прави в последния момент", смята Делян Добрев от ГЕРБ-СДС.

"Ние сме дали заявка: 100 процента гласуване с машини и смятаме, че НС трябва да разгледа Изборния кодекс в максимално кратки срокове. Машинното гласуване беше въведено през 2021 г. от БСП и "Има такъв народ". Надявам се да не са си сменили мнението. Ние сме единствени с "Възраждане", нямаме представители с ЦИК", обясни председателят на ПП Асен Василев.