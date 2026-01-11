Снимка: БГНЕС, архив
И ГЕРБ-СДС, и ПП-ДБ вече обявиха, че няма да правят опит да търсят мнозинство за нов кабинет
Ден преди президентът да връчи първия мандат за съставяне на правителство, партиите вече мислят за предстоящи парламентарни избори.
И ГЕРБ-СДС, и ПП-ДБ вече обявиха, че няма да правят опит да търсят мнозинство за нов кабинет в този парламент.
Първите две политически сили в парламента се разминаха по въпроса дали трябва да се отваря Изборния кодекс сега. От ГЕРБ-СДС на мнение, че това не трябва да става непосредствено преди избори, каквито се очертава да има напролет. От ПП-ДБ пък са за 100% машинен вот. Те вече са внесли законопроект по темата и очакват подкрепа от партиите, които през 2021 година са гласували за машинния вот.
Президентът обяви кога връчва първия мандат
"Преди изборите не трябва да се сменя Изборния кодекс. Това е препоръка на Венецианската комисия. Който е имал идеи, да си беше го направил. В партията е обсъждан въпросът, не е сериозно да се прави в последния момент", смята Делян Добрев от ГЕРБ-СДС.
"Ние сме дали заявка: 100 процента гласуване с машини и смятаме, че НС трябва да разгледа Изборния кодекс в максимално кратки срокове. Машинното гласуване беше въведено през 2021 г. от БСП и "Има такъв народ". Надявам се да не са си сменили мнението. Ние сме единствени с "Възраждане", нямаме представители с ЦИК", обясни председателят на ПП Асен Василев.
