След провала на първия мандат същото се очаква да се случи и с втория. Той ще бъде връчен на „Продължаваме Промяната – Демократична България”, от където вече казаха, че ще го върнат веднага. Следва президентът да избере парламентарна група по своя преценка, на която да даде третата, последна папка. Ако и този опит се провали, започват нови совалки - този път в търсене на служебен премиер от т.нар. „домова книга”. След назначаване на служебно правителство следва и насрочване на дата за извънредни избори.

ГЕРБ-СДС и президентът се обединиха около мнението, че изборният процес не трябва да бъде забавян. Още по време на консултациите през декември се чу датата 29 март като най-подходяща за предсрочния вот. Причината – преди това са Цветница и Великден. За да се случи това, президентът трябва да издаде указ най-късно до 29 януари, тъй като Конституцията предвижда двумесечен срок при назначаването на изборите.

Президентът връчва първия мандат за съставяне на правителство на ГЕРБ-СДС

Заедно с този указ трябва да излезе и решението на държавния глава кой ще застане начело на служебното правителство. Преди това обаче Румен Радев трябва да проведе срещи с част от възможните кандидати за премиер, определени в „домовата книга”. Някои от тях вече заявиха своя отказ да заемат поста. Очаква се позицията на председателя на Сметната палата Димитър Главчев.

В понеделник официално приключва и коледната ваканция на парламента, като заявките за политическия сезон са за промени в Изборния кодекс, най-вече в частта за машинното гласуване. Преди датата на предсрочните избори Народното събрание няма да бъде разпуснато. Депутатите излизат във ваканция в месеца на предизборната кампания.