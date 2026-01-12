Снимка: БГНЕС
По всяка вероятност той няма да бъде изпълнен
Президентът Румен Радев връчва първия мандат за съставяне на правителство. По закон той отива при кандидата за министър-председател, посочен от най-голямата парламентарна група – в случая това е тази на ГЕРБ-СДС.
Неведнъж досега от партията на Бойко Борисов обявиха, че няма да правят опити за съставяне на ново правителство след оставката на кабинета „Желязков”. Очаква се още днес ГЕРБ-СДС да върнат мандата неизпълнен. Вторият мандат се връчва на следващата най-голяма сила – ПП-ДБ, а третият е по-избор на държавния глава.
При предсрочни избори: Ще има ли промени в Изборния кодекс и на какво ще гласуваме?
Ако никоя група не излъчи кабинет, президентът за пореден път ще трябва да назначи служебно правителство. След това той трябва да определи и дата за предсрочни избори, които да се проведат в срок до два месеца.Редактор: Цветина Петкова
