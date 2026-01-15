Направи се опит да бъде въведена нова изборна технология – сканиращи устройства, за която никой не е чувал и не е виждал, при това два месеца преди изборите. Обществената реакция беше незабавна и видима и правната комисия беше отложена. Това каза Никола Тулечки от „Обединени честни избори“ в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Изборният експерт Румяна Дечева беше категорична, че няма как да бъде въведена нова изборна технология два месеца преди нов вот, при това без да има тестов период със съпоставяне на резултатите при другите използвани технологии. Тя посочи, че няма място по света, в което да се гласува и с бюлетини, и с машини в една и съща секция по едно и също време. „А сега защо да нямаме и сканиращи устройства, може да имаме и трите устройства, не пречи”, каза експертът иронично. „Това е безобразие. Навсякъде в Европа такива промени се правят, след като се анализира какви са проблемите. А те са, че имаме основание да не вярваме на това, което хартиените бюлетини произвеждат. Това основание докара и машините”, обясни още тя.

Дечева посочи, че при предишен вот е имало сигнали, че са внасяни бюлетини отвън – т.нар. "български влак". Това е установено при проверка на отрязъците от бюлетините, допълни още тя. А Тулечки обясни, че става дума за практика за манипулиране на вота, при която се дава попълнена предварително бюлетина на даден гласоподавател, който я пуска в урната и изкарва извън секцията празната бюлетина, която му е дадена от секционната комисия. След това, отвън, друг я попълва и така нишката продължава.

Представителят на „Обединени честни избори” обясни, че това, което искат от ПП-ДБ, е машините да осигуряват по-лесен и по-прозрачен процес на гласуване, по-точно броене, да се считат пак протоколите, които устройствата произвеждат, а не контролните разписки да се броят от хората.

Тулечки каза, че хората по принцип имат доверие в машинните устройства, давайки пример с използването на банкомати, телефони, затова няма причина да нямаме доверие в машинното гласуване. Той разкритикува опитите да бъде нарушено доверието в машините от страна на някои политици, които според него целят да извлекат дивиденти от това.

Дечева призова след като гласуваме, да си поглеждаме разписката.

Тулечки смята, че видеонаблюдението се е оказало доста полезно.

