"Ще бъдем абсолютно безкомпромисни към корпоративния вот и по никакъв начин няма да допуснем социалната система да се използва за предизборна агитация." Това заяви на брифинг служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов. Той очерта основните задачи пред ръководеното от него ведомство в рамките на служебния кабинет.

На първо място Адемов посочи гарантирането на честни избори. Той подчерта, че през последните години практиката показва, че част от структурите на Социланото министерство и териториалните подделения си позволяват да влияят на вота на българските граждани. "По никакъв начин не искаме тази практика да продължи и сега, защото основната задача на служебния кабинет е да гарантира честни избори", беше категоричен ресорният министър.

Като следваща задача Адемов посочи подпомагането на уязвимите групи. В средата на следвщия месец ще бъде ускорена възможността българските граждани от уязвимите групи – социално слаби, самотни майки с деца, хора с увреждания, да бъдат подкрепени с хранителни пакети от първа необходимост.

"Идеята е била тези пакети да бъдат раздадени след изборите. Аз не смятам, че гладът и потребностите на уязвимите групи могат да бъдат зависими от една или друга дата на изборите, защото избори може да има и след няколко месеца, което не означава, че ние трябва да задържаме тези продукти. Те са готови на склад", заяви социалният министър. Той припомни, че 530 хиляди лица и семейства са бенефициенти на тази система.

"Няма да допуснем по никакъв начин тези хранителни пакети да се използват в предизборната кампания, защото местната власт или политическите партии си позволяват да заявяват, че това е подкрепа от някоя партия, от кметството или от кмета на населеното място. Всъщност става въпрос за подкрепа от държавата с европейски пари", категоричен беше Хасан Адемов.

Следващата задача, която МТСП си поставя, е държавно подпомагане на хората, които имат проблеми във връзка с увеличението на цените на тока. По програмата за енергийно подпомагане 357 хиляди лица и семейства са получили по 310 евро за петте месеца на отоплителния сезон, посочи Адемов.

На следващо място в Закона за социално подпомагане има възможности за подкрепа на учениците - над 180 хиляди са децата от 1 до 4 клас, които ще получат по 150 лева или около 77 евро, посочи Адемов. Учениците в 8 клас, които са около 45 хиляди, също ще получат тази подкрепа от държавата, заяви служебният министър.

На въпрос дали се предвиждат великденски добавки за пенсипонерите Адемов коментира, че на този етап Министерският съвет все още не е обсъждал тази тема. "Готови сме да предложим разчети, но към днешна дата дискусията по този въпрос предстои", каза той.

Редактор: Ивета Костадинова