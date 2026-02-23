65 милиона евро е план-сметката на изборите на 19 април. Тя беше одобрена на първото заседание на Министерския съвет с премиер Андрей Гюров. Това заяви на брифинг служебният министър на финансите Георги Клисурски.

Над 35 милиона евро от тази сума ще отидат за възнаграждения за членовете на изборните комисия, СИК и РИК. 12 милиона ще отидат за охрана на изборния процес от стран ана МВ.

"Има предвидени средства и за видеонаблюдение и видеозаснемане през Министерството на електронното управление, за актуализиране на списъците - през Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за разкриване на секции в чужбина чрез Министерството на външните работи и за обезпечаване на всички останали процеси, необходими за нормалното провеждане на изборите на 19 април", подчерта министърът.

И прогнозира, че с разходите за хартия и паравани, за коит предстои да бъде прието постановление на МС - план-сметката от сегашния си общ размер от около 65 милиона евро "вероятно във финалния си вариант ще достигне между 75 и 80 милиона евро".

По думите му МС е изпълнил един от първите нгажименти, а именно – финансово да се обезпечи провеждането на изборите. "Следващата задача, разбира се, е да работим неуморно, за да произведем едни от най-честните избори в историята на България", заяви финансовият министър.

Клисурски изтъкна, че средствата за машинното гласуване са обезпечени в план-сметката, която е била приета. "Допълнително ще бъде прието постановление на Министерския съвет за разчет на средства - най-вече за хартията за хартиените бюлетини. Това ще зависи от броя секции, в които ще има хартия, машини, комбинация от двете или само един от двата начина на гласуване. Техническото обезпечаване на машинното гласуване вече е предвидено. Ще има допълнително постановление за още около 10 милиона евро - единствено за хартиените бюлетини, в зависимост от необходимия им брой и размер", уточни той.

Параваните също може да бъдат обезпечени допълнително с постановление на МС. "Основната част от необходимите средства за изборите беше осигурена с днешното решение. Единствено, ако възникнат допълнителни разчети за хартиени бюлетини и паравани, може да бъде приет допълнителен акт на Министерския съвет", подчерта той.

Може ли да уточним – Централната избирателна комисия обяви две обществени поръчки. Едната е голямата – за осигуряване на дейностите по машинното гласуване. Не чухме в тази план-сметка да са предвидени тези средства. Те отделно ли ще бъдат заплатени?

Отговор:

Средствата за машинното гласуване са обезпечени в план-сметката, която беше приета. Допълнително ще бъде прието постановление на Министерския съвет за разчет на средства – най-вече за хартията за хартиените бюлетини. Това ще зависи от броя секции, в които ще има хартия, машини, комбинация от двете или само един от двата начина на гласуване.

Техническото обезпечаване на машинното гласуване вече е предвидено. Ще има допълнително постановление за още около 10 милиона евро – единствено за хартиените бюлетини, в зависимост от необходимия им брой и размер.

Въпрос:

А паравани, ако се наложат допълнително?

Отговор:

Да, и те могат да бъдат финансово обезпечени с допълнително постановление на Министерския съвет.

Това, което пропуснах да отбележа, е важно – план-сметката, която приехме днес, беше приета точно 55 дни преди изборния ден, съгласно Изборния кодекс. Основната част от необходимите средства за изборите беше осигурена с днешното решение. Единствено ако възникнат допълнителни разчети за хартиени бюлетини и паравани, може да бъде приет допълнителен акт на Министерския съвет.

Към момента средства за паравани не са отделно предвидени. Те биха могли да бъдат осигурени с бъдещ акт на Министерския съвет.

Въпрос:

Това означава ли, че план-сметката ще бъде увеличена?

Отговор:

Да. Общият размер от около 65 милиона евро вероятно във финалния си вариант ще достигне между 75 и 80 милиона евро.

