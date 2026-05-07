По последни данни у нас над 2 900 деца са пострадали от престъпления само през 2024 г., а през 2025 г. са разкрити 5 182 престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни. Кражбите, извършени от деца, са 2 374. Какви са правата на малолетните в такива ситуации? Гост в предаването "Социална мрежа" по NOVA NEWS беше проф. Нели Петрова-Димитрова, експерт по детско правосъдие, социална работа и политики за защита на детето, основател на Института по социални дейности и практики.

"Често родителите изпадат в паника и обвиняват директно децата си, независимо от това дали са в ролята на жертва, или на извършител. Едно от най-важните неща, на които трябва да научим децата си, е да не се страхуват от своите родители, да споделят с тях и да бъдат разбирани", каза проф. Петрова-Димитрова.

"И при двете групи деца има болка и страдание. Трудно е да се достигне до тях и да се предложи адекватна подкрепа за конкретното дете. Родителите е добре да бъдат информирани и да знаят какво да правят", допълни още тя.

Редактор: Никола Тунев