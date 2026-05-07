Министерството на правосъдието представи отчет за работата си за периода 19 февруари - 7 май. От ведомството подчертават, че приоритетие на служебното правителство в сектор "Правосъдие" са два. И двата били изпълнени.

Първият, според отчета, е използване на всички легални средства и институционални механизми с цел възстановяване на законността при управлението на прокуратурата и решаване на тежката криза на правовата държава, предизвикана от незаконното заемане на поста на и.ф. главен прокурор, водещо до подкопаване на общественото и професионалното доверие в правосъдието, делегитимиране на институцията прокуратура и състояние на правна несигурност заради непризнаването от множество съдебни състави на ръководителя на държавното обвинение.

Като втори приоритет от МП нареждат изработване на стратегическа рамка за упражняване на конституционното правомощие на министъра на правосъдието да предлага на Висшия съдебен съвет кандидати за ръководни длъжности в съдебната власт, като средство за последователно и предсказуемо участие на изпълнителната власт в кадровите процеси на съдебната система, съчетаващо обществения интерес от публичност, прозрачност и състезателност с гаранциите за съдебна независимост.

Ръководството на министерството постави в центъра на обществения и професионалния дебат в правосъдието тежкия проблем със статута на и.ф. главния прокурор, който дотогава беше напълно неглижиран от изпълнителната власт. "Приложен е изцяло нов подход на активно участие във всички заседания на пленума, съдийската и прокурорската колегии на Висшия съдебен съвет, като често давахме единствената различна гледна точка при обсъжданите въпроси в прокурорската колегия, макар и без право на глас във вземаните решения", посочват от ведомството.

Министърът на правосъдието интензивно използва правомощието си да предлага образуване на дисциплинарни производства срещу магистрати при станали публично известни данни за дисциплинарни нарушения, игнорирани от органите на съдебната власт. Предприети са необходимите действия с цел гарантиране изпълнението на процедури за независими и прозрачни номинации от България за ключови позиции в правната система на Европейския съюз.

