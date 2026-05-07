Ден на отворените врати в Съвета за електронни медии. Поводът беше Международния ден на радиото и телевизията. Посетителите имаха възможност да научат повече за ролята и дейността на медийния регулатор в България. Участие взеха студенти и стажанти от различни медии, които се запознаха отблизо с особеностите на работата в медийната сфера. Обсъдени бяха и основните принципи, от които СЕМ се ръководи.

„Целта ни е да запознаем обществеността с това, което СЕМ наблюдава в рамките на своите законови правомощия и принципите, от които се ръководи в работата си, а именно: независимост, прозрачност, в подкрепа на медийния плурализъм, свободата на словото и редакционната независимост. Така че се надявам със срещите ни със студенти и стажанти от различни медии да дебатираме по тези въпроси и да ги запознаем по-добре с дейността на Съвета”, заяви председателят на СЕМ Габриела Наплатанова.

