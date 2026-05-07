Тринадесет души са били ранени при украински удари засегнали жилищни сгради в руския град Брянск, на около сто километра от границата на Русия с Украйна, съобщи местният губернатор Александър Богомаз, цитиран "Франс прес" и ТАСС.

Сред ранените има и едно дете. Повредени са 20 жилища и 40 превозни средства.

Руски атаки отнеха живота на най-малко 21 души

Новината за тези удари идва ден след като Украйна осъди руските атаки срещу своята територия, въпреки предложеното от Киев прекратяване на огъня, като обеща да отговори „симетрично“ на всяко нарушение, припомня "Франс прес".

Украйна удари руски завод за ракетни компоненти в Брянск

Редактор: Ивета Костадинова