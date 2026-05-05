Руски атаки отнеха живота на най-малко 21 души и раниха над 70 в градове из цяла Украйна. Атаките, които бяха най-смъртоносните от седмици насам, засегнаха Запорожие, Днипро и Краматорск часове преди предложеното от Киев прекратяване на огъня.

Президентът Володимир Зеленски осъди „абсолютния цинизъм“ на Москва, която нанесе смъртоносни удари, докато се стреми към примирие, за да организира своя парад на 9 май. Русия поиска Киев да се съгласи на спиране на огъня за честванията на Деня на победата от Втората световна война, предаде АФП.

В Запорожие, южен украински град в близост до фронтовата линия, 12 души загинаха при атака, която Зеленски описа като „абсолютно лишена от военно оправдание“.

Късно вечерта на 5 май, съвсем близо до крайния срок за влизане в сила на примирието на Киев (6 май), Русия атакува и град Днипро, където загинаха четирима цивилни.

„Само няколко часа преди влизането в сила на предложението на Украйна за примирие, Русия не показва никакви признаци, че се готви да прекрати военните действия. Напротив, Москва засилва терора“, написа украинският външен министър Андрий Сибига в социалната мрежа X.

Петима цивилни бяха убити, а още толкова - ранени, след като Русия атакува с три авиационни бомби центъра на източния град Краматорск – главният град в частта от Донецка област, останала под украински контрол. Ударът е бил нанесен около 17:00 ч. (и българско време) и е бил насочен директно срещу цивилни обекти.

"Към момента има данни за най-малко петима ранени и петима убити. Изказвам искрените си съболезнования на техните семейства и близки. За съжаление, броят на жертвите може да нарасне", написа Зеленски.

На мястото на удара работят екипи на службите за спешна помощ, в това число спасители и медици.

