Основният въпрос за финансовото състояние на държавата получи своя отговор по време на изслушването на служебния финансов министър от депутатите. Пред тях Георги Клисурски заяви, че служебното правителство е направило възможното в условията на удължен бюджет. Новото мнозинство изпълни първоначалната си заявка и започна работа с искане за отчет на държавната хазна.

По думите на Георги Клисурски към момента приходите са с 11% повече спрямо същия период на миналата година. Дефицитът обаче вече е 1,4% при законово ограничение от 3%. Инфлацията, по думите на Клисурски, е около 4%, а фискалният резерв е почти 6,8 млрд. евро.

От партията на Румен Радев изразиха безпокойство за финансовото наследство, което ще поеме новото правителство. „Вместо да се започне с реформи, ще се наложи да се гасят фискални пожари. Изправени сме пред реален риск от фискално пропадане”, коментира депутатът от „Прогресивна България” Константин Проданов.

Служебният министър успокои, че пари в държавната хазна има, въпреки че е работено с удължен бюджет. „Състоянието на финансите на страната към момента е адекватно, взимайки предвид ситуацията, в която се намираме”, каза той и очерта наличното в държавната хазна:„Фискалният резерв и средствата в него към 30 април са в размер на 6,8 милиарда евро, а сравнено с предишни години, това е високо ниво. Пари в държавата в момента има”.

След отчета дойде време и за изводите.

„Ситуацията такава, каквато я виждаме, очертава едно почти нерешимо уравнение пред бъдещото управление. Това заварено положение води до една печална неизбежност, а тя е, че обективната ситуация в момента налага най-вероятно да се прибегне до финансовите пазари за дългово финансиране, за да могат да бъдат обезпечени базисните функции на държавата”, посочи Проданов.

От опозицията потвърдиха, че задачата е трудна.

„Със сигурност ви предстоят тежки и трудни решения. Със сигурност ще трябва да се тегли нов дълг. Най-вече ще ви подкрепяме в това да запазим данъчната политика и няма да подкрепим нито едно решение, което е лесно по отношение на промяна на данъците”, заяви Владислав Горанов от ГЕРБ.

„Не е моя работа да се опитвам да ви казвам как да управлявате публичните финанси, но пред вас стои следният избор – единият е да кажете, че има 18 милиарда дупка, а после да се окаже, че я няма. Другият избор е да кажете, че това е ясното състояние и да започнете да работите. Има един единствен риск в момента пред Бюджет 2026 и той е свързан с ПВУ и получаването на плащанията в пълен размер”, коментира Асен Василев от „Продължаваме Промяната”.

„Оттук нататък има два избора – или ще се теглят нови дългове, с които България ще влезе в дългова спирала и ще бъде изправена пред фалит, или да се признае истината и да се каже, че в такава ситуация се намираме заради вкарването на България в еврозоната”, отбеляза лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов.

Очаква се финансовата рамка за тази година да бъде сред първите задачи на новите управляващ