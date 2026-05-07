Състоянието на финансите на страната е адекватно за ситуацията, в която се намираме. Работи се с удължителен бюджет без промяна или подобряване на фискалните политики от бюджета за 2025 г. Няма и приет бюджет за 2026 г., а вече е май месец. Като вземем тези факти предвид, състоянието на бюджета е адекватно. Това каза служебният министър на финансите Георги Клисурски по време на изслушване в Народното събрание, което беше поискано от "Прогресивна България".

"Нашата парламентарна група е силно обезпокоена от сигналите за влошаващото се състояние на държавната хазна и най-вече от липсата на ясна перспектива за това как ще бъдат посрещани разходите на държавата до края на годината. Вместо да се започне с амбициозни реформи във всички проблемни сектори на обществото, ще се наложи да се гасят фискални пожари. Както през последните дни бяхме свидетели на най-голямото свлачище в историята на България, така сега сме изправени пред реален риск и от фискално пропадане. Уважаеми господин служебен министър, днес българските граждани, но и ние тук като народни представители, очакваме от Вас да бъдете откровен докрай. Управлява ли се държавата с краткосрочни решения, които прехвърлят сметката за утрешния ден?", попита от парламентарната трибуна Константин Проданов от „Прогресивна България”.

Финансовият министър: Дефицитът за април е сведен до нула без ползване на фискалния резерв

"По отношение на траекторията и на това как ще се развият финансите на страната , най-важната задача е приемането на бюджета за 2026 г., защото от него зависи как ще завърши годината. Към 30 април т.г. размерът на фискалния резерв е 6.8 млрд. евро, и ако го сравним с предходни години, това е едно високо ниво, обясни министърът. Пари в държавата към момента има", подчерта финансовият министър.

Дефицитът в бюджета към 30 април по Консолидирана фискална програма е в размер на 1.750 млрд. евро, или около 1.4% от БВП - при законово ограничение от 3%.През април той се е увеличил с 220 милиона евро. Клисурски успокои, че към момента приходите са с 11% повече спрямо същия период на миналата година. Инфлацията по думите му е около 4%.

Бюджетът - ключов въпрос пред бъдещия редовен кабинет

По думите на Клисурски е важно в следващите два месеца ресурсите да се ползват с отговорност и да се извършват социални плащания и разходи за заплати. "Мисля, че средствата са напълно достатъчно и за капиталовите инвестиции. С наличните 6,8 млрд. евро към момента могат да бъдат покрити всички разходи в държавата до приемане на редовен бюджет", подчерта той.