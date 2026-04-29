В момент, в който един от най-важните въпроси пред бъдещия редовен кабинет е изготвянето на бюджет на държавата, служебният финансов министър Георги Клисурски посъветва следващия финансов министър да съкрати раздутите разходи.

Той уточни - въпреки данните на НСИ и Евростат за дефицит от 3,5% за 2025 година, страната ни не е пряко заплашена от процедура по свръх дефицит.

Според отчета на служебния финансов министър разходите през април са равни на приходите и не се налага ползването на пари от фискалния резерв.

Според служебната власт това се дължи на по-високите приходи традиционно през този месец на година, но и на свити разходи.





В предходните месеци обаче, ситуацията е била различна и са изтеглени съответно 900 и 600 млн. евро през февруари и март.

Задачата пред публичните финанси за следващата власт няма да е лесна, но не е невъзможна – в това е убеден служебният финансов министър Георги Клисурски. Раздути разходи като например случаят с до 10 пъти завишените цени на тестове за рак имало в повечето министерства. А съветът към бъдещата редовната власт – да ограничат харчовете.



"На първо място трябва да се прегледат всички ненужни разходи, те да се изрежат, тогава да се тегли чертата и да се види има ли нужни от допълнителни приходни мерки, трябва ли да се казва не на допълнителните искания за разходи. Ние публикувахме 7000 обществени поръчки и предстоят плащания, всичко това трябва да се прегледа", заяви Клисурски.



На този фон служебната власт се похвали, че през април, приходите са изравнени с разходите и държавата не посяга към Фискалния резерв.



"На края на февруари правителството трябваше да одобри да се изтеглят до 900 млн. евро от Фискалния резерв. На края на март от 900 млн евро, ние трябваше да теглим само 600 млн. евро. Април месец вече сме на нулата", каза още той.

По думите му кабинетът „Желязков” оставил неразплатени разходи в края на годината, за да намали дефицита. Според финалната оценка на Европейската комисия обаче дупката за 2025 година е 3,5% на начислена основа - минава допустимите 3%.



"Благодарение на дерогацията за отбрана - разходите за самолетите F-16, които бяха доставени през 2025 година, се надявам и съм силно убеден, че България няма да влезе в процедура по свръх дефицит", посочи Клисурски.

А при сценарий, че нямаме редовен бюджет в следващите два до три месеца, Клисурски не изключва да се стигне и до вдигане на данъци.



"В рамките на удължителния бюджет, ако той продължава още много месеци, преди да се приеме редовен - това неизменно ще настъпи преди края на годината. Но, подчертавам, ако няма редовен бюджет. Затова, според мен, една от основните задачи на новото правителство е в рамките на следващите 2-3 месеца да приемат нов бюджет", каза още Клисурски.

В същото време, новата власт е категорична - нов бюджет ще има, нови данъци - не. А другите двама участници в тристранния диалог, който ще обсъжда план сметката - синдикати и работодатели, остават на различни позиции за това кои разходи е добре да се намалят, за да не расте дупката в бюджета.

Невена Айвазова е собственик на пекарна. Като работодател, но и като данъкоплатец се надява новият бюджет да не дойде с нови данъци или осигуровки. Тя споделя, че финансово трудно се справят.

Според синдикатите, ако ще се режат разходи с новия бюджет, не бива да се посяга към заплати и пенсии. Настояват за още едно 5-процентно увеличение на заплатите в обществения сектор заради нарастващата инфлация.



"Най-малкото, което искаме, е хората да не губят покупателна способност и някой да им възстанови това което загубиха. Защото 4-5 месеца те губят, независимо дали сте на минимални или средни доходи. Някой може да каже, че дефицитът е много голям, че бюджета ще гръмне. Ако махнете капиталовата програма, бюджетът дори е на излишък", заяви Любослав Костов от КНСБ.



Според бизнеса обаче, ако се тръгне към рязане на разходи от капиталовата програма, то това ще е лошо за икономиката. А тяосигурява приходи в хазната, за да може да се покриват разходите.



"Това, което да видим в бюджета, е премахване на автоматизмите за ръст на заплатите в публичния сектор. Също така приемане на нов механизъм за минималната работна заплата. Да се въздържаме от тавани на цени надценки и други. Разбира се и запазване на данъчно осигурителната система и невъвеждане на нови данъци", коментира Станислав Попдончев от Българската стопанска камара.



Така топката е във финансовия екип на "Прогресивна България", който ще се захване с писането на новия бюджет. Отговорът с днешна дата - не се планира никаква промяна на данъци.



Петър Витанов от "Прогресивна България" каза: "В кризисна ситуация, в турбулентни времена, данъци не се пипат. Ще опитаме да направим така, че те да бъдат по-ефективно оползотворявани и по-справедливо събирани. Това е проблемът. Още повече, че едрият бизнес винаги намира начин да избяга от корпоративния данък, така страда малкия и средния бизнес".

А като част от малките, Невена иска да има работа.