Държавата трябва да бъде по-работеща. Бизнесът очаква по-малко административни тежести и изпълнителна власт, която да постави във фокуса икономическия растеж и развитието, оттам повишаването на доходите. Това заяви в предаването „Пресечна точка” изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов.

„През последните 5 години се приема за нормално реализирането на бюджетни дефицити и то в период на икономически растеж, което доведе до неуправляемост на бюджетните разходи и до включването на едни автоматични механизми за индексирането им. Но икономиката не работи така. Тя не работи с автоматизми. Тя расте, когато има по-голяма производителност, повече поръчки, повече работа, повече производство. Това доведе наистина до огромни бюджетни дефицити, които се финансират с дългове”, коментира Иванов.

Според него е много важна личността на новия финансов министър, а мащабна реформа не може да бъде осъществена с магическа пръчка от днес за утре. „Разходите вървят, те са начислени, реализирали сме вече бюджетните дефицити, т.е. парите са изхарчени и те трябва да бъдат осигурени от някъде. И всъщност, когато икономиката не ги изкарва, трябва да бъдат осигурени с дълг и дългови инструменти. Увеличаването на дълга ще бъде застраховка, че тези реформи могат да бъдат финансирани, защото в противен случай стигаме до ситуация, в която държавата не може да си плаща сметките, не може да плаща пенсии, заплати и осигурителни вноски”, каза Добрин Иванов.

Според него тази година най-вероятно ще има бюджетен дефицит много повече от 3%. „Този бюджетен дефицит трябва да бъде финансиран с дълг. Не може по друг начин”, коментира изпълнителният директор на АИКБ.

„Ако бюджетният дефицит е в размер на 3%, това са 6,5 милиарда евро годишно. Според нас той ще бъде много повече - около между 5 или 6%. Това означава, че са необходими около 13 милиарда евро за покриването на разликата между приходите и разходите в план-сметката на държавата, които няма по какъв друг начин да бъдат финансирани, освен с държавен дълг”, каза Иванов.

Той допълни, че бизнесът отново ще бойкотира Националния съвет за тристранно сътрудничество, ако се приложи подходът да се търсят увеличени приходи чрез увеличаване на данъчно-осигурителната тежест за работещите българи и за бизнеса, с които увеличени приходи да се финансират публичните разходи и то най-вече за заплати на публичната администрация.

Редактор: Ина Григорова