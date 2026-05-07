Ще получи ли подкрепа от опозицията в парламента Румен Радев, след като прие и изпълни веднага проучвателния мандат? Нагласите вече са ясни. Почти цялата опозиция ще гласува против. Единствено неясна остава позицията на ДПС.

„Това гласуване ще определя ролята на всяка политическа сила. В този смисъл ние няма как да подкрепим този кабинет. Самото гласуване ще е индикатор за това кой каква роля ще играе, а ние ще играем ролята на опозиция“, заяви Томислав Дончев от ГЕРБ-СДС.

„Българският народ даде огромна, категорична подкрепа за „Прогресивна България“ и те имат право да излъчат свое правителство. Ние няма да участваме в него и тъй като сме опозиция, гласуваме „против“, каза Ивайло Мирчев от ДБ.

„Изборът ни се определя от положението, че сме опозиция“, каза Велислав Величков от ПП.

„Единственото предложение за правителство на България, което би било подкрепено от „Възраждане”, е само на нашата партия”, каза Петър Петров от „Възраждане”.

Осем души от състава на кабинета в момента са депутати и след клетвата утре на тяхно място трябва да влязат следващите от листите.