Министерският съвет е одобрил отпускането на финансов ресурс за покриване на разходите по извършените евакуационни полети, реализирани заради влошената обстановка в Близкия изток.

Съгласно решението на Министерството на външните работи се предоставят 837 845 евро, а на Министерството на туризма - 339 000 евро, като средствата са предназначени за дейности, свързани с организацията и изпълнението на евакуационните операции.

Решението е взето на фона на значително усложняване на средата за сигурност в региона и повишен риск за намиращите се там български граждани. В тази ситуация институциите са били принудени да реагират бързо и координирано, за да осигурят безопасното извеждане на засегнатите.

Двете ведомства и други компетентни държавни структури организираха и осъществиха серия от евакуационни полети, чрез които български граждани бяха транспортирани от кризисните зони към сигурни дестинации.

