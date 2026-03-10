Евакуират 170 души със специален полет от Рияд за София. Самолетът ще излети тази вечер около 19:00 часа. На борда ще са български граждани, дългосрочно или краткосрочно пребивавали в Саудитска Арабия, Катар, Бахрейн и Кувейт. Това стана ясно на заключителния брифинг в рамките на операция „Искрена грижа”.

Продължава евакуацията на българи от Близкия изток

Служебният външен министър Надежда Нейнски заяви, че това е най-мащабната до този момент операция по евакуация на български граждани от 11 държави. Българската страна е получила помощ от Австрия, САЩ, Турция, Португалия и Унгария. Имало е и предложения от Гърция.

България е помогнала на граждани на Латвия, САЩ, Румъния, Германия, Франция, Полша, Швеция, Австрия, намиращи се в зоната на активните военни действия.

Над 2600 българи са прибрани у нас успешно, обяви Нейнски.

Ирена Димитрова от ситуационния център на МВнР даде по-конкретни данни. До ОАЕ са осъществени 6 полета на правителството и 5 полета на частни компании. От Катар, Кувейт, Бахрейн и Саудитска Арабия – освен тези 170 души, които се очакват днес, има още 50, качени на различни полети, от Оман са прибрани 120 души, от Йордания – 130 души, от Ирак – 20 души, от Израел – 18 души, прекарани със сухопътен транспорт.

Зам.-министърът Марин Райков благодари за помощта, оказана от САЩ, за евакуирането на 15 български граждани от Катар. Той подчерта и сътрудничеството с Турция, която е помогнала за евакуацията на голяма група българи по сухоземна граница от Доха до Рияд.

Евакуиран е екипът на посолството ни в Иран.

Ситуационният център продължава да работи, при необходимост може да се помогне на българи, постоянно пребиваващи в страните в региона. Има готовност при необходимост за евакуация от Ливан.

„На този етап решението е да няма откриване на секции, тъй като считаме, че ще бъде застрашен животът на хората. Струпването на групи винаги може да бъде обект и на терористично нападение включително. Ще следим ситуацията, тя е особено динамична, но на този етап смятаме, че не може интересът за изборите да бъде превишаващ тревогата за сигурността на хората там", заяви Надежда Нейнски.

