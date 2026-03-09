Продължава работата по извеждането на българите, които са блокирани в Близкия изток. До момента са евакуирани около 2600 българи от над 11 страни, където има риск от обстрел с ракети и дронове.

Над 1200 от евакуираните наши сънародници са от Дубай, като 953 със съдействието на кризисния щаб, а 254 - чрез туроператори. Въпреки това много други все още се намират в размирния регион.

Как протича евакуацията на българите, засегнати от конфликта в Близкия изток

Освен извеждането по въздух, външно министерство евакуира и сънародниците ни от Кувейт, Катар и Бахрейн през сухопътната граница със Саудитска Арабия. От ведомството отново увериха, че заплаха за сигурността за България няма. Има обаче индикации за възможни кибератаки на сайта, на който гражданите подават своите данни за извеждане от зоната на конфликта.

Редактор: Станимира Шикова